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Cảnh báo mưa lớn diện rộng từ Nghệ An đến Đắk Lắk: Nguy cơ cao xảy ra ngập úng và lũ quét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
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(HTV) - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa chuẩn bị đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Lượng mưa nhiều nơi được dự báo dồn dập, đi kèm với nguy cơ cao về lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất, đòi hỏi các địa phương phải sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng từ Nghệ An đến Đắk Lắk: Nguy cơ cao xảy ra ngập úng và lũ quét - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài dồn dập làm gia tăng tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị

Diễn biến đợt mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Báo cáo khí tượng cho thấy, trong đêm qua và sáng nay (9/11), khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 08/11 đến 08 giờ ngày 9/11 có nơi đạt trên 150mm. Điển hình, trạm Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) ghi nhận lượng mưa lên tới 449.2mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) đạt 222.2mm, và Ninh Bình là 162.4mm.

Trong 24 đến 48 giờ tới, hình thái thời tiết này tiếp tục diễn biến phức tạp. Cụ thể, sáng 9/11, khu vực Thanh Hóa có mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Trong ngày 9/11, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng 40-80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị sẽ ghi nhận lượng mưa 100-250mm trong ngày và đêm 9/11, cục bộ có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có lượng mưa rất lớn từ 150-300mm, cục bộ xuất hiện những điểm trên 500mm. Cùng thời điểm, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có lượng mưa dao động 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc trong ngày 9/11 cũng có mưa rào và dông rải rác 10-30mm, cục bộ trên 80mm.

Dự báo mưa lớn chi tiết tại các khu vực:

Thời gian ảnh hưởng

Khu vực

Tổng lượng (mm)

Sáng 9/11

Thanh Hóa

30-60, cục bộ có nơi trên 120

Ngày 9/11

Nghệ An

40-80, cục bộ có nơi trên 150

Ngày và đêm 9/11

Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

100-250, cục bộ có nơi trên 350

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11

Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

150-300, cục bộ có nơi trên 500

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11

Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa

70-150, cục bộ có nơi trên 200

Cảnh báo rủi ro thiên tai, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Đợt mưa lớn này dự kiến sẽ còn kéo dài. Trong ngày và đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa duy trì lượng mưa 70-150mm, cục bộ trên 200mm. Phải đến ngày 12/11, tình hình mưa lớn trên khu vực Trung Bộ mới bắt đầu có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ cực lớn, vượt trên 100mm/3h. Trong cơn mưa dông, người dân cần hết sức đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tại, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá đã được ban hành ở cấp 1.

Theo đánh giá, những tác động của đợt thiên tai này là rất đáng lo ngại. Lượng mưa dồn dập có khả năng gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc đang ở mức rất cao. Người dân và các cấp chính quyền được khuyến cáo theo dõi trực tuyến thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn để chủ động di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

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