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Đời sống

Lún sập cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa do mưa lớn

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Mưa lớn khiến một cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị lún sập, giao thông bị chia cắt.

Ngày 9/11, tin từ UBND xã Thanh Kỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào đêm 8/11, cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bất ngờ bị lún sập, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Lún sập cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa do mưa lớn - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến cây cầu bị lún sập (Ảnh: UBND xã Thanh Kỳ cung cấp)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo những tuyến đường khác để bảo đảm an toàn.

Theo đại diện UBND xã Thanh Kỳ, đến sáng 9/11, tình hình mưa lớn trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, mực nước hồ Yên Mỹ dâng cao, khiến nhiều đập tràn và một số tuyến đường dân sinh bị ngập, giao thông tạm thời chia cắt.

Trước diễn biến của mưa lũ, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 3 hộ gia đình sinh sống gần khu vực hồ Yên Mỹ đến nơi an toàn.

Trước đó, trong đêm 8/11 và rạng sáng 9/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận mưa rất lớn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 9.11, địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, đồng thời gây ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu dân cư.

Nguồn: UBND xã Thanh Kỳ

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