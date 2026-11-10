Show diễn tràn đầy năng lượng của những người cao tuổi Hy Lạp

Vở diễn mang tên "My Incurable Love: A Date with History" diễn ra tại Nhà hát Opera Quốc gia Hy Lạp. Từ những buổi biểu diễn tổng kết nhỏ, hơn 100 người cao tuổi cùng nhau tạo nên một vở diễn cháy vé, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và những câu chuyện cá nhân đầy hoài niệm từ thập niên 1980.

Vở diễn "My Incurable Love: A Date with History" diễn ra với sự tham gia của hơn 100 người cao tuổi Hy Lạp

KiKi KerZeli - nhạc trưởng kiêm giám đốc âm nhạc cho biết, những gì chúng tôi quan sát được cho thấy nhóm người cao tuổi không chỉ khao khát các hình thức giải trí, mà họ còn có cả niềm khao khát được học hỏi nữa.

Bà Sandra Paleologou (82 tuổi) - cựu giám đốc điều hành công ty dược phẩm chia sẻ: "Tôi không tính tuổi đời của mình dựa trên ngày sinh. Tôi nghĩ cuộc đời của tôi chỉ bắt đầu sau khi nghỉ hưu, bởi đó là lúc tôi ngừng làm những việc phải làm để chuyển sang làm những việc mình muốn làm"

Buổi diễn là minh chứng cho việc tuổi tác không làm mất đi khả năng sáng tạo, học hỏi và đóng góp cho cộng đồng

Thông qua vở diễn, những người tham gia cũng xóa nhòa định kiến cho rằng người cao tuổi bị tụt lại phía sau. Họ cho thấy tuổi tác không làm mất đi khả năng sáng tạo, học hỏi và đóng góp cho cộng đồng.



