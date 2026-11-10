Mưa to, gió lớn ở Đà Nẵng khiến nhiều cây bật gốc





Lực lượng chức năng Đà Nẵng có mặt tại hiện trường, xử lý cây xanh ngã đổ, bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: Người dân cung cấp)





Tối 9/11, mưa lớn kèm gió giật mạnh bất ngờ quét qua nhiều khu vực trung tâm và ven biển Đà Nẵng, gây ra hàng loạt sự cố cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến giao thông và tài sản của người dân.

Trên đường Nguyễn Văn Linh, cây xanh bật gốc, đổ đè lên ô tô đang đậu. Tại hiện trường, thân cây lớn nằm sát phương tiện, cành lá ngổn ngang. Lực lượng chức năng phải khẩn trương thu dọn, giải phóng mặt đường.

Cây xanh đổ phủ lên một ô tô đậu trước nhà dân sau trận mưa to gió lớn tối 9/11 ở Đà Nẵng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nhiều tuyến đường khác như Ngô Quyền, 2 Tháng 9, Mỹ An 5 cũng ghi nhận cây xanh gãy đổ. Tại phường An Khê, các tuyến Lê Trọng Tấn, Trường Chinh và khu vực ngã ba Nguyễn Đình Tựu - Nguyễn Đăng xuất hiện nhiều cây bị gió quật ngã, có nơi cành cây chắn ngang đường, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

Đáng chú ý, không chỉ cây xanh ngoài đường phố, một số hình ảnh ghi nhận kính cửa sổ nhà dân bị vỡ, mảnh kính rơi vãi khắp sàn nhà.

Mưa to còn khiến nhiều người đi đường rơi vào tình huống nguy hiểm.

Cây xanh gãy đổ la liệt, chắn ngang mặt đường, khiến các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển tối 9/11. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Cây xanh gãy đổ gần hệ thống dây điện, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

"Mưa rất to, gió quá mạnh nên tôi và một số người phải tấp vào lề trú tạm. Chờ gió giảm, thấy an toàn mới dám đi tiếp", anh Lê Thanh Phát, trú phường An Khê cho biết.

Trước tình trạng cây xanh ngã đổ hàng loạt, lực lượng chức năng đã triển khai xử lý hiện trường tại các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn giao thông.

Một ô cửa kính nhà dân bị vỡ, do gió giật mạnh tối 9/11. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Thành phố yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại những khu vực trọng điểm; kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm thông suốt các tuyến đường chính.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xử lý cây xanh ngã đổ, bảo đảm an toàn giao thông sáng 10/11. (Ảnh: Thanh Hải)

Công an thành phố được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn các tuyến giao thông, triển khai biện pháp chống ngập.

Theo dự báo, từ ngày 9 đến 11/11, Đà Nẵng có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 200-450 mm, có nơi trên 550 mm; riêng vùng núi tây bắc phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất 150 mm trong 3 giờ, kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Nguồn: Báo Lao động