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Ngày 9/11, mưa lớn mở rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ và Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
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(HTV) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn đang diễn ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời có xu hướng mở rộng, gia tăng cường độ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong những ngày tới.

Nhiều nơi có lượng mưa dự báo trên 500mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8/11 đến 3 giờ ngày 9/11 tại một số trạm vượt 150mm, trong đó Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) ghi nhận 266,6mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) đạt 171,6mm.

Ngày 9/11, mưa lớn mở rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ và Tây Nguyên - Ảnh 1.

Mưa lớn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Mưa lớn tập trung tại Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ sáng sớm đến hết ngày 9/11, đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Riêng phía Nam Nghệ An, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa to đến rất to trong ngày và đêm 9/11, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 500mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong ngày 9/11, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Dự báo ngày và đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Tính chung từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 12/11, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động phòng tránh.

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