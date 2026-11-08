Khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh: Chuyển từ "điểm dừng chân" thành "điểm đến trải nghiệm trọn gói"

Trong chặng tăng tốc cuối năm, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kích cầu tiêu dùng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tận dụng lợi thế du lịch biển cùng hệ thống bán lẻ, ẩm thực và lưu trú phong phú, khu vực phía Đông hiện có nhiều dư địa để bứt phá, qua đó đóng góp tích cực vào nguồn thu của ngành công nghiệp không khói toàn Thành phố.

Mở rộng không gian kinh tế đêm, doanh thu du lịch tăng 30%

Tận dụng lợi thế biển, xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh đã mở thêm không gian kinh tế bằng phố đi bộ, khu ẩm thực và các dịch vụ về đêm, đồng thời tìm thêm các sản phẩm mới để tăng sức hút cho du lịch - dịch vụ.

Toàn cảnh không gian đô thị và đường bờ biển tiềm năng tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh

Nhờ giải pháp này, trong 10 tháng năm 2026, địa phương đã đón hơn 875 ngàn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 306 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái). Lượng khách đông cũng kéo theo doanh thu thương mại - dịch vụ của xã tăng 12%.

Không gian phố đi bộ và biểu diễn nghệ thuật về đêm tại xã Long Hải thu hút đông đảo du khách

Ông Lê Công Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chúng tôi căn cơ vào những nền tảng có sẵn. Đó là các sản phẩm của du lịch địa phương vốn có như các làng nghề truyền thống, rồi các hoạt động của địa phương về ẩm thực, phố đi bộ. Và hiện nay thì chúng tôi đã làm và hoàn thiện. Trong thời gian ba tháng cuối năm, chúng tôi sẽ xây dựng các hoạt động về kích cầu của các siêu thị, các cửa hàng để giúp cho người dân mua sắm trong dịp tháng cuối năm, để tăng trưởng về thương mại, dịch vụ".

Thiết kế trải nghiệm trọn gói, kéo dài thời gian lưu trú du khách

Tại các cơ sở lưu trú, bên cạnh nâng chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất, doanh nghiệp còn chủ động thiết kế các trải nghiệm phù hợp với từng nhóm khách và từng thời điểm trong năm. Cách làm này vừa tạo thêm giá trị cho kỳ nghỉ, vừa góp phần kéo dài thời gian lưu trú. Nhờ vậy, 10 tháng qua, doanh thu của các đơn vị tiêu biểu tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Khảo sát và nâng tầm các sản phẩm làng nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch địa phương

Bà Nguyễn Triều Bảo Châu - Quản lý Marketing Khách sạn Iconic Long Hải, xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Sắp tới đây khách sạn cũng có những hoạt động chuẩn bị để phù hợp đối với đón khách nước ngoài trong những kỳ nghỉ đông của họ. Ví dụ như tổ chức lớp nấu ăn hay lớp yoga, hoặc trải nghiệm câu tôm tích, bắt hải sản ở ngoài biển. Với những chương trình mà chúng tôi thiết kế thì không chỉ khách đến lưu trú nhiều hơn, mà còn có thể quay lại và ở dài ngày hơn".

Khách sạn Iconic Long Hải cùng hệ thống cơ sở lưu trú ven biển liên tục nâng cao chất lượng phục vụ du khách

Chuyển từ "điểm dừng chân" thành "điểm đến trải nghiệm trọn gói"

Tăng lượng khách, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách là giải pháp đang được các địa phương, đơn vị tại khu vực phía Đông Thành phố áp dụng hiệu quả.

Du khách trải nghiệm chuỗi dịch vụ ẩm thực và tiện ích trọn gói được thiết kế riêng biệt

Tại các siêu thị khu vực, bên cạnh khách hàng truyền thống, đơn vị còn tăng cường kết nối với các công ty lữ hành để thêm nguồn khách từ du lịch. Mới đây, siêu thị GO! Bà Rịa đã đón khoảng 2.000 khách quốc tế đến tham quan, mua sắm ngay sau khi chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Cái Mép.

Theo bà Huỳnh Kim Mỹ, sự chuẩn bị chu đáo này giúp đơn vị từng ngày nâng cao chất lượng phục vụ, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng địa phương mà còn trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan, mua sắm, giải trí tại khu vực.

Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng tạo đòn bẩy biến khu vực phía Đông thành điểm đến trải nghiệm trọn gói

Tận dụng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, cùng dịch vụ du lịch thương mại chuyên nghiệp, khu vực phía Đông đang nắm giữ chìa khóa quan trọng: chuyển đổi từ "điểm dừng chân" thành "điểm đến trải nghiệm trọn gói".

Với lợi thế về du lịch biển, thương mại và dịch vụ, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ tiếp tục là dư địa quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Thành phố trong năm 2026.