Cảm nhận trọn vẹn không gian âm nhạc trực tiếp của "Thay lời muốn nói"

Ngay từ trước giờ diễn ra chương trình Thay lời muốn nói, khu vực Nhà hát Truyền hình HTV đã nhộn nhịp với khán giả đến làm thủ tục check-in, chụp ảnh lưu niệm và gặp gỡ bạn bè. Khi bước vào khán đài, mọi người cùng ổn định chỗ ngồi, háo hức chờ đợi những tiết mục và câu chuyện sẽ được gửi gắm trên sân khấu.

Khán giả có mặt tại Nhà hát Truyền hình HTV, cùng chờ đón và hòa mình vào không gian âm nhạc (Ảnh: Bảo Thành)

Nếu xem qua truyền hình, khán giả có thể theo dõi chương trình với những góc máy được dàn dựng chỉn chu, thì khi hiện diện tại nhà hát, mỗi người lại có cơ hội cảm nhận trực tiếp không khí của đêm diễn. Đó là khoảnh khắc nghệ sĩ cất giọng ngay trước mắt, tiếng đàn vang lên trong không gian thực, những tràng pháo tay nối dài và cảm xúc được lan tỏa giữa những người cùng chung tình yêu âm nhạc.

Những khoảnh khắc chăm chú theo dõi, lắng nghe và đồng cảm của khán giả góp phần tạo nên không khí ấm áp cho đêm nhạc (Ảnh: Bảo Thành)

Một khán giả tham dự chương trình chia sẻ: "Xem qua truyền hình đã rất hay, nhưng khi đến trực tiếp, tôi cảm nhận được không khí và cảm xúc khác hẳn. Được nhìn nghệ sĩ biểu diễn, lắng nghe giọng hát ngay tại sân khấu khiến những ca khúc trở nên gần gũi và chạm đến mình nhiều hơn".

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Khi những lá thư của "Thay lời muốn nói" được viết tiếp bằng âm nhạc

Với chủ đề "Màu thời gian", chương trình không chỉ là cuộc hẹn của những giai điệu mà còn là nơi những tâm tư, tình cảm được gửi gắm qua các lá thư của khán giả. Mỗi câu chuyện là một lát cắt riêng về cuộc sống, về những ký ức đã qua, những mối quan hệ thân thương và những điều đôi khi chưa có dịp nói thành lời.

NSƯT - Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung và vợ NSƯT Thanh Dậu trở thành khách mời đặc biệt của chương trình (Ảnh: Bảo Thành)

Từ những chia sẻ được gửi về chương trình, các nghệ sĩ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc, góp phần kết nối câu chuyện của người viết thư với trải nghiệm của người thưởng thức. Khi trực tiếp có mặt tại nhà hát, khán giả không chỉ lắng nghe mà còn có thể cảm nhận rõ hơn sự đồng điệu giữa lời tâm sự, giai điệu và cảm xúc của người biểu diễn.

Các nghệ sĩ thể hiện những ca khúc được gửi gắm từ câu chuyện và tâm tư của khán giả, tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa sân khấu và người thưởng thức (Ảnh: Bảo Thành)

Đặc biệt, mỗi vé được bán ra đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, sự hiện diện của khán giả tại đêm nhạc không chỉ góp phần tạo nên không khí ấm áp cho chương trình, mà còn đồng hành cùng một hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng.

Khán giả cùng các nghệ sĩ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, khép lại đêm nhạc “Màu thời gian” với nhiều cảm xúc và dư âm đẹp (Ảnh: Bảo Thành)

Khép lại đêm diễn, "Màu thời gian" để lại nhiều dư âm trong lòng người tham dự. Bởi có những trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc nghe một ca khúc hay xem một chương trình, mà còn là cảm giác được sống trong không gian ấy, cùng chia sẻ cảm xúc và mang về những ký ức đẹp sau một buổi tối đáng nhớ.

Kính mời quý khán giả xem lại chương trình tại link: https://www.youtube.com/watch?v=XFjW4H_YIjg