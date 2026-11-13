Mãn nhãn với chương trình khai mạc Đại hội bên sông Sài Gòn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao quy mô lớn, quy tụ các đoàn thể thao trên cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí chinh phục trong cộng đồng.

Những màn tranh tài hấp dẫn góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Theo thông tin từ Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Lễ khai mạc Đại hội dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 21/11/2026 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và khu vực sông Sài Gòn. Chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, thể thao và văn hóa đô thị, qua đó giới thiệu hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh trẻ trung, hiện đại và giàu bản sắc.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành của 37 đoàn thể thao, nghi thức rước và châm đuốc Đại hội cùng các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Đặc biệt, sự kết hợp giữa hoạt động biểu diễn trên bờ và dưới nước hứa hẹn tạo nên không gian trình diễn đặc sắc bên dòng sông Sài Gòn.

Một trong các địa điểm thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Bên cạnh Lễ khai mạc chính thức, chương trình Thảm xanh với chủ đề “Đại lộ vinh quang” dự kiến diễn ra từ 18 giờ cùng ngày, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện.

Hướng dẫn đăng ký tham dự và check-in Đại hội

Nhằm tạo điều kiện để người dân trực tiếp hòa mình vào không khí ngày hội thể thao, Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở đăng ký cho gần 2.000 khán giả tham dự Lễ khai mạc.

Những màn tranh tài góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Cụ thể, đường link đăng ký dự kiến được công bố lúc 10 giờ ngày 15/11/2026 trên Fanpage Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh. Người đăng ký cần cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email theo yêu cầu. Từ ngày 16 đến 19/11, hệ thống dự kiến gửi mã QR xác nhận đến email của khán giả đăng ký thành công.

Đối với hoạt động check-in, khán giả có thể đến Công viên Bờ sông Sài Gòn trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 21/11. Khi đến nơi, người tham dự xuất trình mã QR tại bàn check-in để xác nhận thông tin, nhận vòng tay và được hướng dẫn vào khu vực khán đài.

Vị trí chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo thứ tự check-in, tương ứng với ba khu vực:

Khu vực Đối tượng Số lượng chỗ ngồi Zone Toàn quốc (Đỏ) Khán giả check-in sớm nhất 360 Zone Đại hội (Xanh lá) Khán giả sau khi khu màu đỏ đủ chỗ 600 Zone Thể thao (Xanh dương) Khán giả sau khi hai khu vực trên đủ chỗ 986

Ban tổ chức lưu ý, mỗi mã QR chỉ có giá trị check-in một lần. Khán giả cần đến đúng khung giờ quy định và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều phối để bảo đảm công tác đón tiếp.

Từ những môn thể thao đồng đội đến các nội dung cá nhân, Đại hội hứa hẹn mang đến nhiều cuộc tranh tài đáng chú ý

Thông tin chi tiết về việc đăng ký tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ được cập nhật trên Fanpage Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=JanL49IMOOQ