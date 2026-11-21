Chuột lang khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy... và được tổ chức cả... đám cưới! Đây là khung cảnh của Hội chợ Chuột lang thường niên lần thứ hai, tổ chức tại thành phố El Alto của Bolivia, nơi mà loài vật này đóng một vai trò quan trọng trong đời sống địa phương.

Hai chú chuột lang được khoác trang phục cô dâu, chú rể trong nghi thức cưới độc đáo tại Bolivia

Nổi bật tại sự kiện năm nay là những chiếc đầm mô phỏng lại trang phục truyền thống của phụ nữ bản địa, hay các bộ đồ của thợ mỏ, thể hiện nét đặc trưng của ngành khai khoáng lâu đời ở đây.

Chuột lang được mặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống của người dân bản địa Bolivia.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức đám cưới dành cho chuột lang, theo những người nuôi, nghi thức này tượng trưng cho hy vọng về những thế hệ chuột lang khỏe mạnh và câu mong gia tăng số lượng đàn.

Chúng tôi tổ chức lễ cưới để giúp đàn chuột lang phát triển đông đúc hơn. Cần phải có sự kết đôi để con đực có thể hỗ trợ con cái trong suốt 38 ngày mang thai. Chúng tôi hy vọng sẽ có được những chú chuột lang khỏe mạnh để các chuồng nuôi của mình luôn đầy ắp. Pedro Calle, Chủ nuôi chuột lang

Sự kiện do Khoa Nông Học của trường đại học địa phương tổ chức. Chương trình còn bao gồm hội chợ ẩm thực.

Những chú chuột lang trong trang phục cô dâu, chú rể được giới thiệu tại hội chợ

Tại Bolivia, nuôi chuột lang lấy thịt giúp các gia đình có thêm nguồn thu nhập. Ngoài ra, loài vật này còn xuất hiện trong các dịp lễ hội tôn giáo, đám cưới và các nghi thức y học truyền thống.



