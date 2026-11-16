ENHYPEN kết hợp bom tấn “Dune: Part Three” tại MAMA Awards 2026

ENHYPEN bắt tay bom tấn Hollywood trên sân khấu MAMA Awards 2026

Mới đây, Warner Bros. Korea đã xác nhận ENHYPEN và Dune: Part Three sẽ cùng xuất hiện trong một sân khấu điện ảnh đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Tiết mục dự kiến được công bố trong ngày đầu tiên của lễ trao giải, 20/11.

ENHYPEN chuẩn bị mang màu sắc giả tưởng đặc trưng lên sân khấu MAMA Awards 2026 (Ảnh: Dispatch)

Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop hợp tác với một bộ phim bom tấn Hollywood để xây dựng sân khấu trình diễn. Thay vì một tiết mục âm nhạc thông thường, màn kết hợp hướng đến trải nghiệm nghệ thuật tổng hợp, kết nối âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện điện ảnh.

Màn kết hợp giữa K-pop và điện ảnh Hollywood là một trong những điểm nhấn được chờ đợi tại MAMA Awards 2026 (Ảnh: Dispatch)

Sự kết hợp này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng về mặt ý tưởng. Kể từ khi ra mắt, ENHYPEN xây dựng hình tượng gắn với chủ đề ma cà rồng và những câu chuyện mang màu sắc giả tưởng.

Trong khi đó, loạt phim Dune tạo dựng một vũ trụ khoa học viễn tưởng rộng lớn, với bối cảnh không gian và hệ thống thế giới riêng biệt. Việc đặt hai thế giới sáng tạo cạnh nhau mở ra cơ hội để nhóm thể hiện màu sắc âm nhạc đặc trưng trong một không gian trình diễn mới.

Sau màn kết hợp với ENHYPEN, “Dune: Part Three” chuẩn bị ra mắt toàn cầu

Dune: Part Three là phần phim tiếp theo trong loạt tác phẩm khoa học viễn tưởng do đạo diễn Denis Villeneuve thực hiện. Bộ phim tiếp tục mở rộng câu chuyện trong vũ trụ Dune, vốn được xây dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert.

"Dune: Part Three" tiếp tục mở rộng vũ trụ khoa học viễn tưởng do đạo diễn Denis Villeneuve xây dựng (Ảnh: IMDb)

Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 16/12, sớm hơn lịch phát hành tại nhiều thị trường khác trên thế giới.

Trong khi đó, sân khấu kết hợp giữa ENHYPEN và Dune: Part Three sẽ ra mắt khán giả tại MAMA Awards 2026 vào ngày 20/11. Màn trình diễn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ trao giải năm nay.

Nguồn tin: Dispatch