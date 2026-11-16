CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

ENHYPEN kết hợp bom tấn “Dune: Part Three” tại MAMA Awards 2026

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
Theo dõi HTV trên Google News

ENHYPEN sẽ bắt tay với ê-kíp bộ phim "Dune: Part Three" để thực hiện sân khấu trình diễn mang màu sắc điện ảnh tại MAMA Awards 2026. Màn kết hợp được kỳ vọng tạo nên sự giao thoa giữa thế giới âm nhạc K-pop và vũ trụ khoa học viễn tưởng của Hollywood.

ENHYPEN bắt tay bom tấn Hollywood trên sân khấu MAMA Awards 2026

Mới đây, Warner Bros. Korea đã xác nhận ENHYPEN và Dune: Part Three sẽ cùng xuất hiện trong một sân khấu điện ảnh đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Tiết mục dự kiến được công bố trong ngày đầu tiên của lễ trao giải, 20/11.

ENHYPEN kết hợp bom tấn “Dune: Part Three” tại MAMA Awards 2026 - Ảnh 1.

ENHYPEN chuẩn bị mang màu sắc giả tưởng đặc trưng lên sân khấu MAMA Awards 2026 (Ảnh: Dispatch)

Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop hợp tác với một bộ phim bom tấn Hollywood để xây dựng sân khấu trình diễn. Thay vì một tiết mục âm nhạc thông thường, màn kết hợp hướng đến trải nghiệm nghệ thuật tổng hợp, kết nối âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện điện ảnh.

ENHYPEN kết hợp bom tấn “Dune: Part Three” tại MAMA Awards 2026 - Ảnh 2.

Màn kết hợp giữa K-pop và điện ảnh Hollywood là một trong những điểm nhấn được chờ đợi tại MAMA Awards 2026 (Ảnh: Dispatch)

Sự kết hợp này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng về mặt ý tưởng. Kể từ khi ra mắt, ENHYPEN xây dựng hình tượng gắn với chủ đề ma cà rồng và những câu chuyện mang màu sắc giả tưởng. 

Trong khi đó, loạt phim Dune tạo dựng một vũ trụ khoa học viễn tưởng rộng lớn, với bối cảnh không gian và hệ thống thế giới riêng biệt. Việc đặt hai thế giới sáng tạo cạnh nhau mở ra cơ hội để nhóm thể hiện màu sắc âm nhạc đặc trưng trong một không gian trình diễn mới.

Sau màn kết hợp với ENHYPEN, “Dune: Part Three” chuẩn bị ra mắt toàn cầu

Dune: Part Three là phần phim tiếp theo trong loạt tác phẩm khoa học viễn tưởng do đạo diễn Denis Villeneuve thực hiện. Bộ phim tiếp tục mở rộng câu chuyện trong vũ trụ Dune, vốn được xây dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert.

ENHYPEN kết hợp bom tấn “Dune: Part Three” tại MAMA Awards 2026 - Ảnh 3.

"Dune: Part Three" tiếp tục mở rộng vũ trụ khoa học viễn tưởng do đạo diễn Denis Villeneuve xây dựng (Ảnh: IMDb)

Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 16/12, sớm hơn lịch phát hành tại nhiều thị trường khác trên thế giới.

Trong khi đó, sân khấu kết hợp giữa ENHYPEN và Dune: Part Three sẽ ra mắt khán giả tại MAMA Awards 2026 vào ngày 20/11. Màn trình diễn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ trao giải năm nay.

Nguồn tin: Dispatch

Tin liên quan

TXT, aespa, ENHYPEN, IVE và RIIZE góp mặt trong bộ ảnh D’ICON phiên bản D’FESTA

TXT, aespa, ENHYPEN, IVE và RIIZE góp mặt trong bộ ảnh D’ICON phiên bản D’FESTA

(HTV) - Năm nhóm nhạc K-pop gồm TXT, aespa, ENHYPEN, IVE và RIIZE được công bố là những nghệ sĩ tiếp theo góp mặt trong dự án ảnh nghệ thuật D’ICON – D’FESTA The Origin Edition. Bộ ấn phẩm ghi lại hình ảnh và câu chuyện của các thần tượng qua những concept riêng, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch.

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

(HTV) - BIGBANG sẽ kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly trong một sân khấu đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Lễ trao giải năm nay còn quy tụ nhóm nhạc Panic, nghệ sĩ đương đại Lee Bae và nhiều tên tuổi K-pop, mở ra những màn kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 23:22 15/11/2026

(HTV) - Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, thời tiết ngày 16/11, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

Thể thao 07:00 16/11/2026

(HTV) - Ngày 16/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục tranh tài với 6 môn gồm Canoeing, Bowling, Vovinam, Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao và Judo.

Libya: Hổ trắng con đầu tiên chào đời tại vườn thú Tripoli

Thế giới 23:23 15/11/2026

(HTV) - Vườn thú Tripoli tại thủ đô của Libya vừa đón nhận một tin vui khi một chú hổ trắng con khỏe mạnh đã chính thức chào đời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 | Thời sự HTV ngày 15/11/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 | Thời sự HTV ngày 15/11/2026

Thời sự 20:36 15/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 15/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xem thêm