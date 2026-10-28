Mô hình học lái xe mới: Học lái xe ô tô mọi lúc, mọi nơi nhờ nền tảng số tích hợp A.I.

Ngày 28/10, Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát giới thiệu nền tảng HPO, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (A.I.) trong đào tạo lái xe ô tô. Học viên có thể ôn lý thuyết bằng học liệu số, bài giảng 360 độ và tình huống giao thông mô phỏng trước khi thực hành trên đường.

Với phương châm “Học lý thuyết trên nền tảng số, thực hành đưa đón tận nơi”, mô hình kết hợp học liệu điện tử với hoạt động thực hành trực tiếp, đồng thời quản lý hồ sơ và tiến độ học tập trên hệ thống.

Quá trình số hóa bắt đầu từ khâu đăng ký. HPO hỗ trợ quét mã QR, tiếp nhận, đối chiếu và xác thực thông tin học viên để hình thành hồ sơ số. Dữ liệu được chuẩn hóa từ đầu vào và dùng xuyên suốt các giai đoạn sau, nhằm hạn chế việc nhập lại thông tin, sai lệch hoặc thất lạc giấy tờ.

Trong giai đoạn học lý thuyết, nền tảng cung cấp bài giảng video, tài liệu trực quan và học liệu điện tử. Học viên có thể sử dụng thiết bị Windows, iOS và Android đối với những nội dung được phép tổ chức trên nền tảng số. Hệ thống hỗ trợ xác thực khuôn mặt, ghi nhận nội dung đã hoàn thành và thời gian học thực tế, phục vụ việc theo dõi và đối chiếu quá trình học tập.

Ở giai đoạn thực hành, thông tin về học viên, giáo viên và xe tập lái được quản lý cùng lịch học, quá trình học trên sân, cabin học lái xe và thực hành trên đường. Dữ liệu về thời gian, quãng đường thực hành cũng được tập hợp trong hồ sơ đào tạo để theo dõi tiến độ của từng học viên.

Đại diện Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát giới thiệu nền tảng HPO tại buổi cung cấp thông tin

Sau các giai đoạn học và kiểm tra, hệ thống tổng hợp thông tin, rà soát những nội dung còn thiếu và chuẩn bị hồ sơ đăng ký sát hạch khi học viên đáp ứng điều kiện. Việc kết nối dữ liệu giữa các công đoạn giúp bộ phận đào tạo theo dõi cả quá trình, thay vì chỉ kiểm tra hồ sơ ở từng thời điểm riêng lẻ.

HPO đưa mô hình 3D, bài giảng 360 độ, video và các nội dung mô phỏng vào học liệu điện tử. Học viên có thể quan sát các bộ phận bên trong và bên ngoài ô tô, tìm hiểu cấu tạo, chức năng của từng bộ phận và làm quen với một số thao tác cơ bản.

Mô hình 3D, bài giảng 360 độ và tình huống giao thông mô phỏng giúp học viên làm quen trước khi lên xe thật

Học liệu mô phỏng sa hình và tuyến đường giúp người học hình dung bố cục sân tập, thứ tự thao tác, biển báo, giao lộ và các tình huống giao thông. Nội dung về đường đô thị, đường hỗn hợp và cao tốc được dùng để ôn tập, chuẩn bị kiến thức trước các buổi thực hành có giáo viên hướng dẫn.

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - Phó giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát cho biết: “Chúng tôi tích hợp A.I. vào nền tảng nhằm hỗ trợ học viên tự tìm hiểu, giải thích và nhận diện các tình huống giao thông có thể gặp trên thực tế, ngay cả khi không có sự hỗ trợ trực tiếp của giáo viên”.

Học viên có thể xem lại bài giảng, củng cố phần kiến thức chưa nắm vững. Dữ liệu học tập giúp nhận diện những nội dung cần bổ sung. Trên cơ sở đó, giáo viên hướng dẫn ôn tập và phối hợp sắp xếp quá trình thực hành theo kế hoạch đào tạo.

Tuy nhiên, mô phỏng không đồng nghĩa với trải nghiệm điều khiển phương tiện trong môi trường thực tế. Các bài giảng số giúp người học hình dung tình huống và chuẩn bị kiến thức, nhưng không thay thế được thời gian, quãng đường thực hành bắt buộc hay sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.

Với những nội dung được phép học trực tuyến, học viên có thể chủ động sắp xếp thời gian phù hợp với công việc và sinh hoạt, ôn tập và theo dõi tiến độ ngay trên thiết bị cá nhân. Mô hình của Hiệp Phát còn kết hợp dịch vụ đưa đón học viên tại các địa điểm phù hợp trong quá trình thực hành, nhằm giảm thời gian di chuyển và thuận tiện khi sắp xếp lịch học.

Ở góc độ quản lý, thông tin về học viên, giáo viên, phương tiện, lịch học và kết quả được tập trung trên cùng một hệ thống. Các báo cáo và cảnh báo giúp nhận diện trường hợp chậm học, thiếu nội dung hoặc có dữ liệu bất thường cần kiểm tra.

HPO cũng hỗ trợ phân quyền truy cập, lưu vết thao tác và sao lưu định kỳ, phục vụ việc bảo vệ thông tin và truy xuất dữ liệu khi cần đối chiếu

Theo Hiệp Phát, số hóa học liệu và quy trình quản lý có thể giúp tiết kiệm một số chi phí in ấn, nhập liệu, xử lý hồ sơ và phối hợp tổ chức đào tạo. Đây là cơ sở để đơn vị xây dựng chính sách học phí, nhưng mức tiết kiệm thực tế cần được đánh giá trên dữ liệu vận hành cụ thể.

Về học phí, Hiệp Phát thông tin chương trình ưu đãi áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026. Mức học phí trọn gói được công bố là 16 triệu đồng đối với khóa hạng B số tự động, 16 triệu đồng đối với khóa hạng B số cơ khí và 18 triệu đồng đối với khóa hạng C1. Thời gian đào tạo tương ứng là hai tháng đối với các khóa hạng B và ba tháng đối với hạng C1.

Việc số hóa quy trình không đồng nghĩa với việc chuyển toàn bộ hoạt động đào tạo sang môi trường trực tuyến hay thay đổi các điều kiện bắt buộc đối với người học.

Hiệp Phát triển khai HPO trên cơ sở các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đào tạo và sát hạch lái xe được viện dẫn trong hồ sơ giới thiệu. Việc kết nối API với các nền tảng số quốc gia liên quan phải đáp ứng điều kiện kỹ thuật, phạm vi được phép và hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Định danh và xác thực điện tử xuyên suốt là một trong những nội dung được chú trọng

Học viên vẫn phải hoàn thành đầy đủ nội dung, thời lượng và hình thức đào tạo áp dụng cho từng môn học, từng hạng giấy phép lái xe. Dữ liệu được hệ thống ghi nhận chỉ hỗ trợ theo dõi, tổng hợp và đối chiếu. Việc xác nhận kết quả, tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe được thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.