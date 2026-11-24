"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này đưa khán giả đến quán bánh xèo rau sạch Ngọc Anh tại số 332 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt của quán là những trụ rau xanh được bố trí ngay trong khu vực ăn uống.

Thay vì chỉ nhận đĩa rau chuẩn bị sẵn, thực khách có thể tự chọn và hái những lá rau yêu thích. Sau đó, nhân viên sẽ rửa sạch rau trước khi phục vụ.

Trải nghiệm này mang đến nét mới lạ cho món bánh xèo quen thuộc. Đồng thời, thực khách có thể quan sát trực tiếp một phần nguồn rau được sử dụng tại quán.

HTV Thành phố không ngủ khám phá vườn rau trên sân thượng

Ít ai ngờ rằng khu vườn rau lại xuất hiện trước khi quán bánh xèo ra đời. Ban đầu, chị Bích Nhi và chị Diễm My trồng rau để phục vụ gia đình và chia sẻ với người thân.

Vườn rau xanh - sạch trên sân thượng phục vụ khách tới quán

Khi nguồn rau phát triển ổn định, hai người nảy ra ý tưởng mở quán ăn. Bánh xèo được lựa chọn bởi đây là món ăn cần nhiều rau sống.

Khu vườn trên sân thượng có khoảng 100 trụ trồng rau theo phương pháp khí canh. Hệ thống được đầu tư khoảng 100 triệu đồng.

Với phương pháp này, cây phát triển trên các trụ đứng, còn bộ rễ nhận nước và dinh dưỡng qua hệ thống phun. Nhờ đó, gia đình có thể tận dụng diện tích sân thượng để trồng rau.

Hai loại rau được trồng chủ yếu là cải xanh và xà lách. Ngoài ra, quán vẫn mua thêm rau thơm, lá cách và một số loại rau khác để phục vụ thực khách.

Theo thông tin từ chủ quán, vườn có thể cung cấp khoảng 35kg rau mỗi ngày. Khách muốn tìm hiểu mô hình trồng rau cũng có thể tham quan khu vườn trên sân thượng.

Bánh xèo tại quán được chế biến theo phong cách miền Tây

Bánh xèo miền Tây kết hợp trải nghiệm tự hái rau

Bánh xèo tại quán được chế biến theo phong cách miền Tây, với phần bánh lớn và lớp vỏ vàng giòn. Nhân bánh gồm tôm, thịt, giá, trứng, củ sắn và đậu xanh.

Khi thưởng thức, thực khách cuốn bánh cùng rau sống rồi chấm nước mắm chua ngọt. Bên cạnh bánh xèo, quán còn phục vụ bánh khọt.

Điểm nhấn của mô hình không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở trải nghiệm tự tay thu hoạch rau. Qua đó, một bữa bánh xèo quen thuộc có thêm hoạt động gần gũi với thiên nhiên.

HTV Thành phố không ngủ



