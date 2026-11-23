Theo Thông báo số 39133/TB-SXD-BTKT ngày 30/10/2026 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Đường Trường Chinh được điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công nhà ga Nguyễn Hồng Đào thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Cụ thể, kể từ ngày 7/11/2026, trên đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen, cấm xe tải và xe ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông theo hướng từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen.

Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình thay thế: Trường Chinh → Trương Công Định → Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) → Đồng Đen → Trường Chinh.

Bên cạnh đó, đối với các loại xe ô tô lưu thông từ những tuyến đường nhánh giao với đường Trường Chinh, trong phạm vi từ đường Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh, phương tiện chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần chủ động giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm tạo điều kiện triển khai thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08, đồng thời bảo đảm công tác tổ chức, điều tiết giao thông tại khu vực trong thời gian thực hiện dự án Metro số 2.



