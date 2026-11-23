Khởi động sôi nổi và kết nối công nghiệp văn hóa đa lĩnh vực

Trình diễn ánh sáng 3D Mapping tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh

Suốt khung giờ 8g00 - 22g00 từ ngày 23 - 24/11, hệ thống gian hàng tạo hình nón lá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của nhiều lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa cùng chuyển đổi số. Khán giả và du khách có thể theo dõi Tuần phim Bối cảnh TP. Hồ Chí Minh, Dấu ấn sân khấu, Liên hoan Nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm trò chơi số, thực hành nghề thủ công cùng nghệ nhân và chiêm ngưỡng drone, mapping nước, ánh sáng. Không gian này đồng thời mở ra nhịp cầu kết nối giữa giới sáng tạo, doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng.

Người dân và du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc trình diễn ánh sáng về đêm

Trình diễn nghệ thuật và pháo hoa ba điểm cầu

Không gian gắn với tinh thần đại đoàn kết quy tụ hoạt động giao lưu của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân, giới thiệu ẩm thực, di sản, sản phẩm đặc trưng và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hướng tới 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự giao thoa giữa nét sáng tạo đương đại và tình nghĩa cộng đồng tạo nên diện mạo sinh động trên tuyến phố biểu tượng của thành phố.

Các hoạt động giao lưu nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm thủ công

Từ 18g00 đến 21g45 các ngày 23 - 24/11/2026, sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam trên đường đi bộ Nguyễn Huệ lần lượt mang đến Hát bội, Cải lương, nghệ thuật các dân tộc, Đờn ca tài tử và giao lưu quốc tế. Các nhà hát thành phố biểu diễn xuyên suốt, sân khấu cộng đồng giới thiệu di sản phi vật thể, trò chơi dân gian, áo dài, còn chiều 24/11 diễn ra triển lãm và diễn đàn cấp phép bản quyền văn hóa; mặt tiền trụ sở UBND thành phố trình diễn 3D Mapping.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa Việt

Song song đó, thành phố tổ chức Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi, triển lãm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật và Công viên Lam Sơn, cùng Hội sách tại Đặc khu Côn Đảo, ngày 23/11 diễn ra lễ dâng hương kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại Di tích Ngã Ba Giồng và họp mặt truyền thống tại xã Hóc Môn, bên cạnh các gói ưu đãi kích cầu của doanh nghiệp du lịch, lưu trú. Đỉnh điểm tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 19g30 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, cầu truyền hình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và pháo hoa nghệ thuật tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương cùng Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) sẽ được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.