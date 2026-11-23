Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng nhằm luân chuyển tiền đánh bạc, truy nguyên dòng tiền, xác định người tổ chức và làm rõ mối liên hệ giữa các nhóm trong nước với đầu mối ở nước ngoài.

Triệt xóa đường dây thuê mở tài khoản và đưa người ra nước ngoài xác thực

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền nên xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình này, tổ công tác kiểm tra tại một quán cà phê, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc, mở rộng truy xét và đến nay đã làm việc với hơn 60 người liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nhóm đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể: tiếp nhận thông tin giao dịch, chuyển cho nhóm quản lý điện thoại và bố trí chủ tài khoản xác thực giao dịch bằng khuôn mặt, chia ca hoạt động cả ngày lẫn đêm. Một số chủ tài khoản được bố trí tại TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau; một số khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây rửa tiền, đánh bạc

Dùng tiền mua USDT che giấu dòng tiền đánh bạc

Qua truy vết dòng tiền, cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng dùng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản ngân hàng thuê để mua USDT, sau đó chuyển số USDT này sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc khoản tiền và người thực tế thụ hưởng.

Chỉ trong một phần dữ liệu trích xuất từ điện thoại và máy tính của các đối tượng, cơ quan điều tra ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Căn cứ tài liệu mở và cho thuê tài khoản, cơ quan điều tra lựa chọn 29 người/481 tài khoản để xác minh dòng tiền; riêng gần 100 tài khoản đã có kết quả ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Vận dụng kinh nghiệm nghiệp vụ phân tích tài liệu, chứng cứ và tập trung xác minh một số giao dịch chuyển tiền, cơ quan điều tra làm rõ cả 7 đối tượng chuyển tiền đều khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến thắng thua bằng tiền. Quá trình mở rộng điều tra cũng làm rõ các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập tài liệu chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ hành vi, vai trò từng người trong đường dây nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.