"Mái ấm gia đình Việt" tập 39 do Lâm Vỹ Dạ dẫn dắt, cùng sự đồng hành của hai khách mời: Thanh Thanh Huyền, Đức Anh.

Chương trình kỳ này kể đến khán giả câu chuyện của các em: em Lê Thị Bình An (xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa); em Hồ Thị Quỳnh Chi (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa); em Bùi Thị Linh Đan (xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ).

Mái ấm gia đình Việt: Nghệ sĩ hết mình vượt thử thách

Các nghệ sĩ hết mình thực hiện thử thách của chương trình

Bên cạnh những lời động viên, hai khách mời còn tích cực tham gia các thử thách. Họ mong muốn mang về thêm tiền thưởng cho các gia đình. Sau loạt phần thi giành quyền ưu tiên, Thanh Thanh Huyền và Đức Anh lần lượt phối hợp cùng các em nhỏ. Cả hai cùng vượt qua thử thách liên hoàn đòi hỏi nhiều thể lực.

Đến vòng chơi đặc biệt, trời dần tối. Các khách mời cũng thấm mệt sau nhiều phần thi liên tiếp. Lo ngại họ không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, Lâm Vỹ Dạ quyết định trực tiếp nhập cuộc. Nữ MC tạm gác vai trò dẫn dắt để tham gia thử thách.

Cả ba nghệ sĩ cùng vượt qua hàng loạt chướng ngại vật. Họ còn phải trườn qua lớp bột mì để hoàn thành nhiệm vụ. Dù thấm mệt và phủ đầy bột, cả ba vẫn nỗ lực đến cùng. Họ mong muốn mang về phần thưởng cao nhất cho các gia đình.

Mái ấm gia đình Việt tập 39: Hơn 1,2 tỉ đồng tiếp sức cho các em nhỏ

Hơn 1,2 tỉ đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 39

Sau các phần thi, gia đình em Lê Thị Bình An xếp thứ ba, nhận 19 triệu đồng. Gia đình em Hồ Thị Quỳnh Chi giành giải nhì, với 22 triệu đồng. Gia đình em Bùi Thị Linh Đan đoạt giải nhất. Em vượt qua thử thách đặc biệt, nhận tổng cộng 60 triệu đồng. Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen trao tổng cộng 101 triệu đồng tiền thưởng cho ba gia đình.

Ca sĩ Đức Phúc theo dõi chương trình từ xa. Anh gửi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Thanh Thanh Huyền cũng hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng. Đức Anh cùng bạn bè gửi tặng mỗi nhân vật 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các gia đình còn nhận được sự chung tay của nhà từ thiện và khán giả địa phương. Tổng tiền thưởng và các khoản ủng hộ dành cho ba em nhỏ ước tính hơn 1,2 tỉ đồng.

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.







