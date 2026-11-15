Gần 900 triệu đồng trao cho các em "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

Ba em nhỏ trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

Mái ấm gia đình Việt tập 37: Ba hoàn cảnh nhiều mất mát

"Mái ấm gia đình Việt" tập 37 do MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt, với sự đồng hành của diễn viên Minh Trang và Trâm Anh.

Trong tập này, khán giả gặp gỡ ba nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Đó là em Tạ Quang Hiếu, 11 tuổi, học tại trường THCS Cao Phong, tỉnh Phú Thọ; em Lê Tiến Dũng, 15 tuổi, học tại trường THCS Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa; và em Nguyễn Minh Khang, 13 tuổi, học tại trường THCS Định Hòa, xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa.

Hai khách mời tích cực tham gia các thử thách của chương trình

Bên cạnh những lời động viên, hai khách mời còn tích cực tham gia các thử thách để giúp các em giành quyền ưu tiên và mang về tiền thưởng cho gia đình. Minh Trang và Trâm Anh lần lượt phối hợp với từng nhân vật thực hiện các phần thi liên hoàn.

Các thử thách gồm bơm bóng, bắn và đón bóng, vượt chướng ngại vật, ném đổ các quả pin trong trò bowling. Những phần thi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng phối hợp giữa nghệ sĩ với các em nhỏ.

Hai nữ diễn viên luôn động viên các em giữ bình tĩnh và tập trung trong suốt quá trình thi đấu

Dù phải liên tục di chuyển, chạy và hoán đổi vị trí, cả hai vẫn nhiệt tình hỗ trợ các nhân vật. Đồng thời, hai nữ diễn viên luôn động viên các em giữ bình tĩnh và tập trung trong suốt quá trình thi đấu.

Minh Trang chia sẻ cô khá mệt sau các thử thách nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được trực tiếp góp sức giúp đỡ những gia đình khó khăn. Nữ diễn viên cũng cho biết sẽ sẵn sàng sắp xếp thời gian tham gia ghi hình nếu tiếp tục nhận được lời mời từ chương trình.

Mái ấm gia đình Việt - Tập 37: Gần 900 triệu đồng hỗ trợ các gia đình

Gần 900 triệu đồng hỗ trợ các gia đình "Mái ấm gia đình Việt" tập 37

Sau các phần thi, gia đình em Nguyễn Minh Khang về thứ ba và nhận 19 triệu đồng. Gia đình em Lê Tiến Dũng giành vị trí thứ hai với 23 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình em Tạ Quang Hiếu đạt giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và nhận tổng cộng 55 triệu đồng.

Như vậy, Tập đoàn Hoa Sen đã trao 97 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này. Bên cạnh đó, ca sĩ Đức Phúc theo dõi chương trình từ xa và gửi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Diễn viên Minh Trang cũng tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng. Trong khi đó, diễn viên Trâm Anh gửi đến mỗi gia đình một phần quà đặc biệt.

Ngoài ra, các nhân vật còn nhận được sự hỗ trợ từ những mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương. Ước tính, tổng tiền thưởng cùng các khoản ủng hộ dành cho ba gia đình trong tuần này lên đến gần 900 triệu đồng.

Mái ấm gia đình Việt - 20g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.