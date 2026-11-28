Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 20 giờ ngày 28/11, đoàn TP. Hồ Chí Minh hiện sở hữu gồm 111 HCV, 88 HCB và 117 HCĐ.

Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 232 huy chương, trong đó đoàn giành 89 HCV, 67 HCB và 76 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Quân đội xếp thứ ba với tổng cộng 167 huy chương. Đoàn Quân đội hiện sở hữu 46 HCV, 50 HCB và 71 HCĐ, kém Hà Nội 43 HCV .

Ở nhóm phía sau, Công an nhân dân tiếp tục đứng thứ tư với 39 HCV, Hải Phòng đứng thứ năm với 29 HCV, Đà Nẵng đứng thứ sáu với 24 HCV và Cần Thơ đứng thứ bảy với 22 HCV.

Đáng chú ý, Đồng Nai có thêm 3 HCV, nâng tổng số lên 16 HCV và 79 huy chương, tiếp tục cuộc cạnh tranh thứ hạng giữa các đoàn. Ở nhóm cuối bảng, một số đoàn như Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu và Điện Biên vẫn chưa có HCV nhưng đã giành được HCB và HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục diễn ra, bảng tổng sắp huy chương sẽ được cập nhật theo kết quả thi đấu.