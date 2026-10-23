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Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng

THIÊN BÌNH
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"Dây tơ hồng" sẽ giới thiệu 5 cặp đôi tiếp theo cùng hành trình họ tiến lại gần nhau qua những thử thách thú vị.

Xem lại "Dây tơ hồng" tập phát sóng gần đây nhất

"Dây tơ hồng" đang được phát sóng lúc 19g Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Từ tuần này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Sự đồng hành của anh cùng các cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị và bất ngờ.

Dây tơ hồng: 5 cặp đôi cùng khám phá sự ăn ý

Tuần này, chương trình trở lại với 5 cặp đôi mang đến những màu sắc riêng. Họ sẽ cùng tham gia các trò chơi để khám phá tính cách và cách ứng xử của đối phương. Qua đó, mỗi người sẽ hiểu hơn sự tương đồng cũng như những khác biệt trong quan điểm sống.

Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 1.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 2.

Hồng Thắm - Trọng Huy

Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 3.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 4.

Hải Yến - Thái Học

Cặp đầu tiên là một bộ đôi nhân viên kinh doanh. Họ là Vương Nguyễn Trọng Huy (1996) và Nguyễn Thị Hồng Thắm (2000).

Tiếp đó là, Đoàn Hải Yến (2003), diễn viên múa tự do, gặp gỡ Bạch Thái Học (2004), nhân viên bán hàng.

Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 5.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 6.

Cindy - Duy Phúc

Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 7.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 8.

Mỹ Phụng - Quốc Tuấn

Cặp thứ ba là Dao Cindy (2005), diễn viên người mẫu, và Nguyễn Việt Phúc (2002), nhân viên ngân hàng. Hai mảnh ghép của lĩnh vực bất động sản và kinh doanh quán cà phê sẽ về một cặp. Họ là Dương Mỹ Phụng (1992) và Lưu Quốc Tuấn (1989).

Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 9.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 10.

Yến Nhi - Phúc Nguyên

Khép lại danh sách là Lê Hồng Yến Nhi (1999), chuyên viên trang điểm, và Nguyễn Trọng Phúc Nguyên (2000), kỹ sư. Mỗi cặp đôi có xuất phát điểm khác nhau. Vì vậy, hành trình trải nghiệm sẽ là cơ hội để họ tìm hiểu đối phương, sau những ấn tượng ban đầu.

Dây tơ hồng: Bá Tăng Minh Hiếu đồng hành cùng các cặp đôi

Ở đợt 3, Bá Tăng Minh Hiếu đảm nhận vai trò MC. Sự thay đổi này mở ra một màu sắc mới cho chương trình. Tuy nhiên, tinh thần kết nối chân thành vẫn được giữ xuyên suốt hành trình.

Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 11.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 12.
Bá Tăng Minh Hiếu trở thành "ông mai" của Dây tơ hồng - Ảnh 13.

Bá Tăng Minh Hiếu đồng hành cùng các cặp đôi

Theo format của "Dây tơ hồng", các thử thách không chỉ mang đến tiếng cười. Chúng còn giúp người chơi bộc lộ khả năng phối hợp, cách giải quyết tình huống và mức độ thấu hiểu nhau. Đặc biệt, sau hành trình trải nghiệm, mỗi cặp sẽ đứng trước lựa chọn tại phần "Quét mã kết duyên".

Đây là thời điểm người chơi cân nhắc liệu họ muốn hẹn hò hay chỉ dừng lại ở tình bạn. Bởi một kết nối phù hợp không chỉ đến từ cảm xúc ban đầu, mà còn cần sự đồng điệu và tôn trọng.

"Dây tơ hồng" - 19g Chủ nhật (25/10) trên HTV7.

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