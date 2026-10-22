Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Những bức chân dung phản chiếu xã hội đang chuyển mình của Sanlé Sory

Theo The Guardian, Sanlé Sory là một trong những nhiếp ảnh gia nổi bật của Tây Phi. Sinh năm 1943 tại Burkina Faso, ông mở studio Volta Photo tại thành phố Bobo-Dioulasso vào năm 1960, khi mới 17 tuổi. Từ đây, ông bắt đầu ghi lại cuộc sống của cộng đồng qua những bức chân dung gia đình, các cặp đôi, bạn bè, tiểu thương và người dân địa phương.

Những bức chân dung ghi lại phong cách ăn mặc, cách tạo dáng và dấu ấn cá nhân của người dân Burkina Faso trong đời sống thường nhật

Trong studio, khách hàng chủ động lựa chọn trang phục, kiểu tóc, đạo cụ và tư thế chụp. Những bức ảnh vì thế không chỉ lưu giữ diện mạo cá nhân mà còn phản ánh phong cách sống, thị hiếu và cách mỗi người muốn thể hiện bản thân.

Qua ống kính của Sanlé Sory, các cá nhân, gia đình và bạn bè trở thành một phần tư liệu hình ảnh phản ánh những chuyển biến xã hội tại Burkina Faso

Sau khi Burkina Faso giành độc lập từ Pháp, xã hội trải qua nhiều thay đổi về chính trị và văn hóa. Những hình ảnh của Sory trở thành tư liệu trực quan về một cộng đồng đang tìm kiếm diện mạo mới, nơi truyền thống giao thoa với những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Từ ảnh đen trắng đến thế giới sắc màu Sanlé Sory

Sanlé Sory được biết đến nhiều qua những bức ảnh đen trắng chụp trong thập niên 1960 và 1970. Đến giữa thập niên 1980, ông bắt đầu thực hiện các bức chân dung màu tại Volta Photo. Sự chuyển đổi này mở ra cách thể hiện mới, làm nổi bật trang phục, phong cách cá nhân và tinh thần của một xã hội đang thay đổi.

Sanlé Sory chuyển sang thực hiện ảnh chân dung màu từ giữa thập niên 1980, mở ra cách thể hiện mới về thời trang và đời sống tại Burkina Faso

Khi được hỏi về quyết định chuyển sang ảnh màu, Sory ví von rằng khi mọi người cùng nhảy theo một điệu nhạc, người ta cũng phải thử hòa mình vào điệu nhảy ấy. Theo ông, khách hàng muốn nhìn thấy và thể hiện bản thân theo một cách mới, và nhiếp ảnh có thể đáp ứng mong muốn đó.

Các tác phẩm phản ánh những thay đổi trong phong cách sống và bản sắc văn hóa của người dân Burkina Faso qua nhiều thập kỷ

Những bức ảnh màu không chỉ ghi lại xu hướng thời trang. Chúng còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về bản sắc, khát vọng và tính hiện đại tại Burkina Faso, từ giai đoạn cách mạng dưới thời Thomas Sankara đến thời kỳ giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở.

Di sản nhiếp ảnh vượt khỏi khuôn khổ thời trang

Triển lãm “Colour Years” giới thiệu những bản in màu được phục chế tỉ mỉ từ phim âm bản trong kho lưu trữ của Sory.Các tác phẩm được trưng bày cùng những bìa đĩa nhạc Volta Jazz, sử dụng chân dung của ông để giới thiệu các ban nhạc có ảnh hưởng sau khi Burkina Faso giành độc lập năm 1960.

Triển lãm “Colour Years” giới thiệu những bản in màu được phục chế tỉ mỉ từ phim âm bản trong kho lưu trữ của Sory

Theo Taous Dahmani, người phụ trách triển lãm tại The Photographers’ Gallery, bước chuyển từ ảnh đen trắng sang ảnh màu không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật. Đó còn là dấu hiệu phản ánh một xã hội đang tái định hình bản thân và tìm kiếm những cách thể hiện mới.

Ảnh của Sanlé Sory phản ánh một xã hội đang tái định hình bản thân và tìm kiếm những cách thể hiện mới



Các tác phẩm của Sanlé Sory hiện diện như một kho tư liệu về đời sống thường nhật, nơi con người tự lựa chọn cách xuất hiện trước ống kính. Qua đó, nhiếp ảnh trở thành phương tiện lưu giữ lịch sử xã hội, đồng thời thể hiện niềm tự hào và sự tự tin của cộng đồng.

Triển lãm Colour Years giới thiệu những bức ảnh màu được phục chế từ phim âm bản, giúp công chúng khám phá một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của nhiếp ảnh gia Tây Phi

Triển lãm “Sanlé Sory: Colour Years” diễn ra tại The Photographers’ Gallery ở London từ ngày 14/10/2026 đến 21/2/2027. Song song với triển lãm, cuốn sách ảnh “Volta Colour” giới thiệu những tác phẩm màu tiêu biểu của ông, mở rộng góc nhìn về một giai đoạn chuyển mình của Burkina Faso qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Nguồn tin: The Guardian