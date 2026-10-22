Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Ghi nhận dấu ấn của Tom Cruise trong điện ảnh

Theo Reuters, Viện phim Mỹ (AFI) thông báo Tom Cruise là người tiếp theo nhận Giải Thành tựu trọn đời, giải thưởng này được tổ chức trao hằng năm từ năm 1973. AFI là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo tồn và quảng bá nghệ thuật điện ảnh.

Tom Cruise sẽ nhận Giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ tại buổi lễ tổ chức ở Hollywood vào tháng 4 tới, ghi nhận những đóng góp của anh cho nền điện ảnh (Ảnh: Reuters)

Trước Tom Cruise, giải thưởng từng được trao cho nhiều tên tuổi nổi bật như Bette Davis, Gene Kelly, Elizabeth Taylor và Tom Hanks.

Tom Cruise được biết đến là một trong những nghệ sĩ tích cực ủng hộ trải nghiệm điện ảnh tại rạp. Nhà sản xuất Kathleen Kennedy, Chủ tịch Hội đồng quản trị AFI, đánh giá cao sự tận tâm của nam diễn viên và nhà sản xuất đối với các dự án mà ông tham gia.

Bà cũng nhấn mạnh niềm tin sâu sắc của Cruise vào sức mạnh của điện ảnh, đặc biệt là khả năng kết nối con người thông qua những câu chuyện trên màn ảnh.

Sự nghiệp Tom Cruise có nhiều tác phẩm nổi bật

Trong sự nghiệp, Tom Cruise từng ba lần được đề cử giải Oscar ở hạng mục diễn xuất. Năm ngoái, nhận tượng vàng Oscar danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho ngành điện ảnh.

Tom Cruise ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng, khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood (Ảnh: AP)

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Risky Business”, “Rain Man”, “A Few Good Men”, “Jerry Maguire”, “Minority Report” và loạt phim hành động “Mission: Impossible”. Vai diễn trong “Top Gun” cũng góp phần đưa tên tuổi Cruise trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của Hollywood.

Tuy nhiên, bộ phim mới nhất của ông, tác phẩm hài đen kinh phí lớn “Digger”, đang gặp khó khăn tại phòng vé. Theo Reuters, phim đứng thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu tại Mỹ và Canada trong tuần đầu công chiếu vào tháng 10.

Nguồn tin: Reuters