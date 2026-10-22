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Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Văn Phẩm và Ngọc Thủy cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân tại Bạn muốn hẹn hò, từ chuyện phân chia việc nhà đến nơi an cư sau kết hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa tìm được sự kết nối đủ để tiến xa và cùng quyết định không bấm nút.

Chuyện sống cùng mẹ trở thành chủ đề đáng chú ý khi hẹn hò

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh Nguyễn Văn Phẩm cho biết mình sinh năm 1990, quê Nghệ An, hiện làm nhân viên văn phòng tại khu công nghiệp Bàu Bàng. Anh tự nhận mình hòa đồng, thích đọc sách, chơi thể thao và biết nấu ăn, nhưng khá nhút nhát, ít chủ động trong chuyện tình cảm.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 1.

Anh Văn Phẩm gây thiện cảm với sự chân thành, tính cách hiền lành và mong muốn san sẻ việc nhà, chăm sóc gia đình

Cô gái được ghép đôi với Phẩm là Ngọc Thủy, 32 tuổi, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và làm công nhân trong ngành dược. Cô cho biết mình thích âm nhạc, thể thao, biết lắng nghe và chia sẻ, nhưng khá ít nói, sống nội tâm.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 2.

Chị Ngọc Thủy bày tỏ mong muốn tiếp tục sống cùng mẹ, đồng thời chia sẻ những băn khoăn khi tìm kiếm người phù hợp để tiến tới hôn nhân

Trong cuộc trò chuyện, Ngọc Thủy chia sẻ hiện cô sống cùng mẹ và mong muốn tiếp tục ở bên mẹ vì gia đình chỉ có hai người. Trong khi đó, công việc của Phẩm gắn với khu vực Bàu Bàng. Vấn đề nơi ở sau kết hôn vì thế trở thành một trong những nội dung cả hai cần cân nhắc.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 3.
Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 4.

Văn Phẩm và Ngọc Thủy chia sẻ về công việc, sở thích và mong muốn tìm được người đồng hành trong cuộc sống

Dù vậy, Phẩm cho biết anh có thể linh hoạt trong việc sắp xếp cuộc sống chung, miễn thuận tiện cho công việc và hai bên gia đình. Anh cũng thể hiện thiện chí khi nói về việc nấu ăn, chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái trong tương lai.

Cả hai cùng không bấm nút hẹn hò

Ngoài chuyện an cư, hai người còn trao đổi về cách giải quyết mâu thuẫn và quản lý kinh tế gia đình. Phẩm cho rằng người phụ nữ có thể giữ tiền, còn bản thân sẵn sàng nhường nhịn và chủ động xin lỗi khi cần thiết.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 5.
Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 6.

Văn Phẩm và Ngọc Thủy đều quyết định không bấm nút hẹn hò, khép lại cuộc gặp khi chưa tìm được sự đồng điệu để tiến xa hơn

Tuy nhiên, những trao đổi này chưa giúp cả hai tìm được sự đồng điệu về cảm xúc. Khi chương trình bước vào thời điểm quyết định, cả Văn Phẩm và Ngọc Thủy đều không bấm nút hẹn hò. Ngọc Thủy chia sẻ cô chưa cảm nhận được cảm xúc đủ để tiến xa hơn.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 7.
Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 8.

Màn mai mối khép lại với kết quả “đèn hẹn hò không sáng”. Dù chưa thành đôi, cuộc gặp cũng giúp cả hai nhìn rõ hơn những mong muốn và điều cần cân nhắc khi tìm kiếm người đồng hành lâu dài.

Chương trình “Bạn muốn hẹn hò” phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=Tjyi9Vp-9ms

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