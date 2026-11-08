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Trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"

Show nổi bật
HOÀNG HẠNH

(HTV) - Kính mời quý khán giả cùng theo dõi đêm nhạc Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề "Màu thời gian", phát sóng lúc 21 giờ hôm nay, ngày 8/11.

Trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"

Chương trình Thay lời muốn nói kỳ này có sự góp mặt của các ca sĩ Quang Dũng, Hà Trần, Hồ Trung Dũng, Trần Ngọc Ánh và Hoàng Trang. Đồng hành cùng các nghệ sĩ là guitarist Nguyễn Đông, pianist Duy Nguyện cùng hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương.

Trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"- Ảnh 1.

Với những giai điệu sâu lắng và câu chuyện giàu cảm xúc, "Màu thời gian" đưa khán giả trở về với miền ký ức, nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ và trân trọng hơn những yêu thương trong cuộc sống.

Thay lời muốn nói tháng 11 – "Màu thời gian" phát sóng lúc 21 giờ hôm nay trên HTV9, đồng thời phát trên VOH, HTVm, HTVC, YouTube HTV Entertainment, fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV và TikTok HTV Music. Kính mời quý khán giả đón xem.

Danh sách tập

“Màu thời gian” - Khi yêu thương cần được nói ra | Thay lời muốn nói

“Màu thời gian” - Khi yêu thương cần được nói ra | Thay lời muốn nói

Show nổi bật 06:23 06/11/2026

(HTV) - Có những yêu thương vẫn luôn hiện hữu, nhưng đôi khi chưa được nói thành lời. Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 gợi nhắc mỗi người về tình thân, tuổi xế chiều và giá trị của những phút giây còn được ở bên cha mẹ, gia đình.

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

Show nổi bật 09:10 02/11/2026

(HTV) - Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 mời khán giả trở về miền ký ức qua những giai điệu giàu cảm xúc, vào lúc 20 giờ ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV. Khán giả có thể mua vé qua Ticketbox, liên hệ Zalo OA, fanpage HTVC, hoặc mua trực tiếp tại nhà đài.

Hà Trần, Quang Dũng cùng dàn nghệ sĩ hội ngộ trong Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"

Hà Trần, Quang Dũng cùng dàn nghệ sĩ hội ngộ trong Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"

Show nổi bật 13:04 30/10/2026

(HTV) - Với chủ đề "Màu thời gian", Thay lời muốn nói tháng 11 quy tụ những giọng ca giàu cảm xúc như Quang Dũng, Hà Trần, Hồ Trung Dũng, Trần Ngọc Ánh và Hoàng Trang. Chương trình còn có sự đồng hành của nghệ sĩ guitar Nguyễn Đông, nghệ sĩ piano Duy Nguyện cùng hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương.

NewZgraphic: Hướng dẫn tham gia Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

NewZgraphic: Hướng dẫn tham gia Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

Show nổi bật 09:06 28/10/2026

(HTV) - Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian” mở bán vé, mời khán giả trực tiếp trải nghiệm không gian âm nhạc tại Nhà hát Truyền hình HTV, lắng nghe những câu chuyện về tuổi già, ký ức và những chiêm nghiệm cuộc đời.

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cảm xúc khó tả khi lần đầu tiên dự trực tiếp trong nhà hát HTV với tình yêu 26 năm dành cho Thay lời muốn nói

Cảm xúc khó tả khi lần đầu tiên dự trực tiếp trong nhà hát HTV với tình yêu 26 năm dành cho Thay lời muốn nói

Show nổi bật 23:00 11/10/2026

(HTV) - Đêm nhạc “Dường như là mùa thu” trở nên đông đúc hơn mọi kỳ khi lần đầu tiên chương trình mở bán vé cho toàn bộ khán giả có thể đến xem trực tiếp. Cảm xúc bồi hồi củng những vị khán giả 26 năm qua chỉ xem trên TV cho thấy tình cảm khán giả dành cho “Thay lời muốn nói” sau 26 năm đồng hành.

Nhiều thế hệ khán giả hội ngộ tại “Thay lời muốn nói”

Nhiều thế hệ khán giả hội ngộ tại “Thay lời muốn nói”

Show nổi bật 20:00 11/10/2026

(HTV) - Trước giờ diễn “Thay lời muốn nói”, đông đảo khán giả đã có mặt tại Nhà hát Truyền hình HTV để check-in, chờ đón đêm nhạc “Dường như là mùa thu”. Nhiều thế hệ khán giả cùng hội ngộ trong tình yêu dành cho âm nhạc.

Xem trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 10/2026 “Dường như là mùa thu”

Xem trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 10/2026 “Dường như là mùa thu”

Show nổi bật 18:30 11/10/2026

(HTV) - “Thay lời muốn nói” tháng 10/2026 trở lại với chủ đề “Dường như là mùa thu”, đưa khán giả bước vào hành trình cảm xúc qua những câu chuyện về tình yêu, tình thân và những miền ký ức còn mãi theo thời gian.

“Thay lời muốn nói” đã sẵn sàng, còn bạn thì sao?

“Thay lời muốn nói” đã sẵn sàng, còn bạn thì sao?

Show nổi bật 16:15 11/10/2026

(HTV) - Trước giờ diễn tối nay, sân khấu “Thay lời muốn nói” tháng 10/2026 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chủ đề “Dường như là mùa thu”. Các nghệ sĩ đã sẵn sàng cho cuộc hẹn âm nhạc đặc biệt, còn bạn đã chuẩn bị trở về với những miền ký ức của mình?

20 giờ hôm nay - Hẹn gặp lại quý khán giả của “Thay lời muốn nói”

20 giờ hôm nay - Hẹn gặp lại quý khán giả của “Thay lời muốn nói”

Show nổi bật 11:00 11/10/2026

(HTV) - “Thay lời muốn nói” tháng 10 với chủ đề “Dường như là mùa thu” diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (11/10) tại Nhà hát Truyền hình HTV. Qua những giai điệu quen thuộc và câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình mời khán giả trở về với những miền ký ức của tình yêu và cuộc sống.

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