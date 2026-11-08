Trực tiếp: Thay lời muốn nói tháng 11 - "Màu thời gian"

Chương trình Thay lời muốn nói kỳ này có sự góp mặt của các ca sĩ Quang Dũng, Hà Trần, Hồ Trung Dũng, Trần Ngọc Ánh và Hoàng Trang. Đồng hành cùng các nghệ sĩ là guitarist Nguyễn Đông, pianist Duy Nguyện cùng hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương.

Với những giai điệu sâu lắng và câu chuyện giàu cảm xúc, "Màu thời gian" đưa khán giả trở về với miền ký ức, nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ và trân trọng hơn những yêu thương trong cuộc sống.

Thay lời muốn nói tháng 11 – "Màu thời gian" phát sóng lúc 21 giờ hôm nay trên HTV9, đồng thời phát trên VOH, HTVm, HTVC, YouTube HTV Entertainment, fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV và TikTok HTV Music. Kính mời quý khán giả đón xem.