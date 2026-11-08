Khán giả hào hứng check-in, sẵn sàng đón chờ “Thay lời muốn nói” tháng 11

Không khí rộn ràng trước giờ lên sóng Thay lời muốn nói

Ngay từ sớm, khu vực Nhà hát Truyền hình HTV đã trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của đông đảo khán giả. Nhiều người tranh thủ check-in tại không gian chương trình Thay lời muốn nói, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè, người thân trước khi bước vào đêm nhạc.

Khán giả hào hứng làm thủ tục check-in, sẵn sàng bước vào không gian âm nhạc của “Màu thời gian”(Ảnh: Bảo Thành)



Với những khán giả yêu mến Thay lời muốn nói, việc trực tiếp có mặt tại trường quay mang đến một trải nghiệm đặc biệt. Không chỉ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, khán giả còn có cơ hội cảm nhận không khí sân khấu, theo dõi quá trình chuẩn bị trước giờ ghi hình và hòa mình vào sự kết nối giữa nghệ sĩ với người xem.

Khán giả chụp ảnh lưu niệm tại khu vực check-in của Nhà hát Truyền hình HTV trước khi thưởng thức đêm nhạc (Ảnh: Bảo Thành)



Chờ đón những câu chuyện qua Thay lời muốn nói - “Màu thời gian”

Đêm nhạc tháng 11 có sự góp mặt của các ca sĩ Quang Dũng, Hà Trần, Hồ Trung Dũng, Trần Ngọc Ánh và Hoàng Trang. Đồng hành cùng các nghệ sĩ là guitarist Nguyễn Đông, pianist Duy Nguyện và hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường, Thanh Phương.

Khán giả đã ổn định chỗ ngồi tại khán đài, háo hức chờ đón những tiết mục âm nhạc và câu chuyện cảm xúc sắp diễn ra (Ảnh: Bảo Thành)

Với chủ đề “Màu thời gian”, chương trình mở ra không gian âm nhạc để mỗi người cùng nhìn lại những dấu mốc đã qua, những ký ức thân thương và tình cảm dành cho gia đình, những người quan trọng trong cuộc đời. Qua từng ca khúc và câu chuyện, thời gian không chỉ được cảm nhận bằng những đổi thay mà còn qua những yêu thương vẫn luôn hiện hữu.

Thay lời muốn nói tháng 11 – “Màu thời gian” được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ hôm nay trên HTV9, VOH, HTVm, HTVC, YouTube HTV Entertainment, fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV và TikTok HTV Music.

Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=XFjW4H_YIjg