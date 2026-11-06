“Màu thời gian” - Khi yêu thương cần được nói ra | Thay lời muốn nói

Khi thời gian khiến những điều bình dị trở nên quý giá

Một chuyến về thăm cha mẹ, một cuộc gọi hỏi han hay một lần ngồi bên nhau nghe những câu chuyện cũ. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện những điều ấy. Nhưng năm tháng trôi qua, cha mẹ dần già đi, dáng hình thân thuộc cũng đổi thay, những khoảnh khắc bình dị mới càng trở nên đáng quý.

Đêm nhạc Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian” gợi mở những suy ngẫm về dòng chảy thời gian và những giá trị yêu thương còn đọng lại trong ký ức

Chương trình mở ra nhiều góc nhìn về tuổi xế chiều: tâm tư của những người đã đi qua phần lớn hành trình cuộc đời, những điều người trẻ chưa kịp thấu hiểu và những yêu thương đôi khi chỉ được nhận ra khi thời gian đã đổi thay.

Không chỉ gợi nhắc những ký ức đã qua, chủ đề còn hướng người xem trở về với hiện tại, để mỗi người tự hỏi mình đã dành đủ thời gian cho những người thân yêu hay chưa.

Những giai điệu nối dài thời gian và ký ức

Trong không gian của “Màu thời gian”, âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại. Những ca khúc mang dấu ấn hoài niệm, gợi nhắc tình thân sẽ đưa khán giả trở về với những kỷ niệm thân thuộc, trong khi các giai điệu về tình yêu và niềm vui sống mở ra những cảm xúc tươi sáng hơn.

Ca sĩ Quang Dũng và Hà Trần sẽ góp mặt trong đêm nhạc Thay lời muốn nói tháng 11, cùng khán giả viết nên những giai điệu đầy cảm xúc với chủ đề “Màu thời gian”

Qua âm nhạc và những câu chuyện được gửi gắm, chương trình mong muốn tạo nên khoảng lặng để mỗi người lắng nghe, hồi tưởng và nhận ra ý nghĩa của sự hiện diện. Bởi đôi khi, điều cha mẹ mong đợi không phải những món quà lớn lao, mà chỉ là một cuộc gọi, một lần trở về hay những phút giây con cái thực sự ở bên.

Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Hồ Trung Dũng, Hoàng Trang và guitarist Nguyễn Đông

“Màu thời gian” vì thế không chỉ là câu chuyện về tuổi tác hay những đổi thay của năm tháng, mà còn là lời nhắc về cách chúng ta gìn giữ tình thân khi vẫn còn cơ hội.

Một cuộc hẹn âm nhạc mang ý nghĩa nhân văn

Bên cạnh giá trị cảm xúc, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua hoạt động đóng góp cho Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Với mỗi vé bán ra, chương trình trích 100.000 đồng đóng góp vào quỹ, để trải nghiệm nghệ thuật đi cùng một hành động thiết thực.

Hai người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương sẽ đồng hành cùng khán giả, kết nối những câu chuyện và cảm xúc trong đêm nhạc

Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian” diễn ra lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 8/11/2026, tại Nhà hát Truyền hình HTV và phát sóng lúc 21 giờ cùng ngày trên HTV9 cùng các nền tảng của chương trình.

Khán giả có thể mua vé qua hệ thống Ticketbox tại link: https://ticketbox.vn/thay-loi-muon-noi-thang-11-26730 để trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc. Hãy dành một cuộc hẹn cho cha mẹ và những người thân yêu, bởi thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng những yêu thương chân thành luôn xứng đáng được nói ra khi còn có thể.