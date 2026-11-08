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Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Lần đầu đặt chân đến đảo Trường Sa, các chiến sĩ mới của Sao Nhập Ngũ không giấu được sự háo hức trước cảnh sắc biển đảo. Tuy nhiên, việc thích nghi với nếp sinh hoạt, kỷ luật và điều kiện sống của người lính đảo cũng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ háo hức khám phá Trường Sa trong ngày đầu đặt chân đến đảo

Sau gần hai ngày lênh đênh trên biển, tàu HQ905 đưa các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ đến đảo Trường Sa. Từ boong tàu nhìn về phía đảo, những người lần đầu có mặt tại nơi đây không khỏi tò mò trước khung cảnh bốn bề biển nước, những hàng cây xanh và các công trình hiện ra giữa trùng khơi.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 1.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 2.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 3.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 4.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 5.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 6.

Châu Bùi chia sẻ cảm giác như trở thành những đứa trẻ lần đầu được khám phá một vùng đất mới (Ảnh: Viettel Media)

Với Châu Bùi, Trường Sa là điểm đến đặc biệt bởi chưa thành viên nào trong nhóm từng có cơ hội đặt chân đến trước đó. Sau hành trình dài, cảm giác được nhìn thấy đảo và chính thức đặt chân lên đất liền mang đến niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 7.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 8.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 9.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 10.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 11.

Các nghệ sĩ được cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón tiếp và làm thủ tục tiếp nhận quân số (Ảnh: Viettel Media)

Sau đó, bảy chiến sĩ mới được biên chế về Cụm chiến đấu 2, đảo Trường Sa, thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Tại buổi gặp mặt, chỉ huy đơn vị phổ biến những yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và việc chấp hành quy định trong quá trình học tập, công tác tại đảo.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 12.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 13.

Ngay sau khi nhận phòng, các thành viên được hướng dẫn sắp xếp ba lô, quân tư trang và giường ngủ (Ảnh: Viettel Media)

Do chưa quen với nếp sinh hoạt mới, một số thành viên còn lúng túng trong việc sắp xếp nội vụ. Quốc Trường bị nhắc nhở vì quần áo vẫn còn để trên giường, ba lô chưa được đặt ngay ngắn, dây đeo còn thừa. Cán bộ phụ trách cũng lưu ý đồng chí Trung Thành về tác phong, đồng thời yêu cầu mọi người thực hiện đúng quy định, đặc biệt là việc báo cáo, xin phép khi ra khỏi vị trí.

Những nhắc nhở đầu tiên giúp các thành viên hiểu rằng, dù đã trải qua nhiều ngày huấn luyện, việc hòa nhập với môi trường tại một đơn vị mới vẫn đòi hỏi sự nghiêm túc và chủ động học hỏi.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 14.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 15.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 16.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 17.

Các chiến sĩ mới dần làm quen với nếp sống của người lính đảo (Ảnh: Viettel Media)

Bữa cơm và buổi giao lưu giúp gắn kết tình đồng đội trong Sao Nhập Ngũ

Trong bữa ăn đầu tiên tại đơn vị, các nghệ sĩ có dịp tìm hiểu rõ hơn về điều kiện hậu cần của người lính đảo. Thực đơn có nhiều loại thực phẩm đóng hộp như cá hộp, thịt hộp, bên cạnh rau xanh và một số loại thực phẩm do đơn vị tự trồng, chăn nuôi.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 18.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 19.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 20.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 21.

Trước những món ăn quen mà lạ, các thành viên không giấu được sự tò mò (Ảnh: Viettel Media)

Qua chia sẻ của cán bộ phụ trách, mọi người hiểu rằng việc tiếp tế từ đất liền đôi khi gặp khó khăn do thời tiết và điều kiện đi lại trên biển. Vì vậy, thực phẩm đóng hộp được dự trữ để bảo đảm nguồn lương thực khi cần thiết.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 22.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 23.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 24.

Dù chỉ trải nghiệm trong thời gian ngắn, các thành viên đã phần nào cảm nhận được những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày của bộ đội Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Buổi tối, các chiến sĩ mới tham gia sinh hoạt với chủ đề “Thắm tình đồng đội Trường Sa”. Trong không khí gần gũi, từng thành viên chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đặt chân đến đảo cũng như lý do mong muốn được tham gia chuyến công tác đặc biệt này.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 25.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 26.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 27.

Các chiến sĩ mới tham gia sinh hoạt với chủ đề “Thắm tình đồng đội Trường Sa” (Ảnh: Viettel Media)

Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ niềm vinh dự khi được đến Trường Sa, dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi biển dài. Văn Mai Hương xem đây là một trong những trải nghiệm đẹp nhất cuộc đời. Châu Bùi chia sẻ mong muốn lan tỏa hình ảnh người lính và vẻ đẹp của Trường Sa đến với khán giả.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 28.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 29.

Đồng chí Châu Bùi dù bị dị ứng, gặp không ít bất tiện trong sinh hoạt nhưng vẫn nỗ lực thích nghi và hoàn thành các nhiệm vụ cùng đồng đội tại Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Đặc biệt, câu chuyện của các chiến sĩ đang công tác tại đảo giúp những người mới hiểu hơn về cuộc sống xa gia đình, những nỗi nhớ và sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Một thành viên chia sẻ về quãng thời gian xa người thân, người yêu và cách cả hai cùng động viên nhau vượt qua thử thách.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 30.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 31.
Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026- Ảnh 32.

Một số công trình trên đảo Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Buổi giao lưu khép lại bằng những lời ca tiếng hát dành tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Qua những câu chuyện và trải nghiệm được sẻ chia, các chiến sĩ mới dần hiểu hơn về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời thêm trân trọng tình đồng đội trong những ngày đầu ở Trường Sa.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=UJtJY7IDETY&t=3844s

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