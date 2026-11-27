Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Mức thuế bổ sung 35% mới là đề xuất sơ bộ

Theo kết luận sơ bộ của USTR, mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Tuy nhiên, mức thuế này có thể được điều chỉnh giảm xuống còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Ngoài ra, mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng theo Mục 301 và Mục 232.

Đề xuất trong kết luận sơ bộ, chưa phải mức thuế chính thức có hiệu lực

Đáng chú ý, đây mới là đề xuất trong kết luận sơ bộ, chưa phải mức thuế chính thức có hiệu lực. Mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thông tin do các bên cung cấp, kết quả tham vấn và tiến triển trong quá trình đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Việt Nam chủ động triển khai hai kênh trao đổi, đàm phán về việc đề xuất thuế 35%

Trước diễn biến trên, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đang triển khai song song hai kênh làm việc với Hoa Kỳ. Thứ nhất, tham gia đầy đủ quy trình điều tra theo Mục 301, bao gồm cung cấp thông tin, gửi văn bản phản biện và tham dự các phiên điều trần công khai. Bộ Công Thương cũng đã chuẩn bị các ý kiến để gửi đến cơ quan điều tra của Hoa Kỳ.

Thứ hai, Việt Nam tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ, hướng đến giải quyết các vấn đề thương mại giữa hai bên.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đang triển khai song song hai kênh làm việc với Hoa Kỳ

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án ứng phó trước những thay đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Theo đó, mức độ tác động của các biện pháp thuế quan không giống nhau giữa các ngành hàng. Doanh nghiệp cần đánh giá cụ thể rủi ro đối với từng sản phẩm, thị trường xuất khẩu và khả năng đáp ứng các yêu cầu thương mại, thay vì chỉ căn cứ vào mức thuế đề xuất chung.

Việc chủ động cập nhật thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó và theo dõi sát tiến trình đàm phán sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, duy trì hoạt động xuất khẩu và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thương mại quốc tế.