Chính sách thuế liên tục được sửa đổi và bổ sung trong quá trình thực thi. Do đó, việc cập nhật và áp dụng thống nhất quy định mới tạo ra nhiều thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang đối mặt với áp lực tuân thủ ngày càng lớn.

Vướng mắc của doanh nghiệp FDI về chính sách thuế

Quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của khối doanh nghiệp FDI phát sinh nhiều vướng mắc từ thực tiễn. Các vướng mắc tập trung vào thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và quy định xuất nhập khẩu.

Khối doanh nghiệp FDI gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế



Bên cạnh đó, khâu kiểm soát hóa đơn đầu vào cũng làm gia tăng áp lực tuân thủ cho khối FDI. Trong giai đoạn chuyển tiếp, quy định mới và cũ còn khoảng cách, chưa thật tương thích với vận hành doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị cần được hướng dẫn rõ ràng và cần khoảng thời gian phù hợp để thích nghi.

Nhiều đại diện doanh nghiệp ghi nhận mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn cần thêm độ trễ hợp lý để doanh nghiệp kịp điều chỉnh quy trình nội bộ.

Nhiều doanh nghiệp cần thêm thời gian để kịp điều chỉnh quy trình nội bộ



Theo Bà Võ Thị Thanh Trúc - Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Đầu tư Shineroad Việt Nam, dù biết cơ quan Nhà nước đã có chính sách và thủ tục mới để giảm thiểu thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhưng chính sách vẫn chưa thật sự tương thích hay rõ ràng.

Chúng tôi cần hướng dẫn cụ thể và cần một khoảng thời gian để thích nghi giữa quy định cũ và mới. Bà Võ Thị Thanh Trúc - Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Đầu tư Shineroad Việt Nam

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phản ánh vướng mắc phát sinh trong khâu kiểm soát hóa đơn đầu vào từ phía đối tác cung ứng. Dù giao dịch phát sinh thực tế, hồ sơ của bên mua vẫn bị ảnh hưởng tiến độ khi bên bán gặp sự cố xử lý thuế.

Bà Mai Thị Thu Hằng - Giám đốc Tài chính, Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hương Ngay từ hóa đơn đầu vào, tôi mua hàng thật và đối tác xuất hóa đơn thật. Tuy nhiên, phía người bán xử lý vướng ở khâu nào đó thì hồ sơ của tôi vẫn bị chậm trễ.

Yêu cầu thực thi nhất quán qua đối thoại cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Thực tiễn trên cho thấy việc ban hành chính sách kịp thời là chưa đủ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, cơ quan quản lý cần bảo đảm doanh nghiệp tiếp cận đúng và thực thi thông suốt ngay từ đầu. Nhờ đó, cách hiểu thống nhất và cơ chế xử lý nhanh sẽ giảm chi phí tuân thủ, hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần.



Cơ quan quản lý cần bảo đảm doanh nghiệp tiếp cận đúng và thực thi thông suốt ngay từ đầu

Đồng thời, đại diện hiệp hội doanh nghiệp chỉ ra sự khác biệt trong cách vận dụng quy định tại cấp cơ sở. Vì vậy, các buổi đối thoại trực tiếp đóng vai trò cần thiết để tổng hợp và làm rõ những nội dung còn cách hiểu khác nhau.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cách vận dụng ở các cơ quan thuế hay hải quan địa phương hiện vẫn còn khác nhau.

"Trong những trường hợp như vậy, cần có các cuộc đối thoại để làm rõ vấn đề đang hiểu khác nhau, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải thích rõ ràng nhằm bảo đảm thực thi nhất quán hệ thống pháp luật", ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh hoàn thuế và thủ tục cho FDI

Ghi nhận các kiến nghị tại hội nghị, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ đi sâu tháo gỡ trực tiếp vướng mắc của người nộp thuế. Theo đó, cơ quan thuế sẽ giao các phòng chuyên môn bám sát từng nhóm vấn đề mà khối FDI phản ánh.

Cơ quan thuế sẽ giao các phòng chuyên môn bám sát từng nhóm vấn đề mà khối FDI phản ánh

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định: "Mục tiêu là giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt chính sách, thủ tục và nguồn tiền hoàn thuế phục vụ sản xuất kinh doanh".

Nhờ vậy, doanh nghiệp FDI có thêm điều kiện thuận lợi để khơi thông dòng vốn hoàn thuế và ổn định hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, việc đồng hành tháo gỡ vướng mắc kịp thời còn đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Do đó, hoạt động này giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.