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Kinh tế

Thuế Cơ sở 12 thu ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng, đạt 102% dự toán

THU TÌNH, TẤN LỘC, KIM NGỌC
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(HTV) - Tính đến hết tháng 10/2026, Thuế Cơ sở 12 đã thu ngân sách trên 7.800 tỷ đồng, đạt hơn 102% dự toán năm, tăng 45% so với cùng kỳ. Đây là một trong 3 cơ sở thuế thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo pháp lệnh năm 2026 trước thời hạn 2 tháng.

Thuế Cơ sở 12 triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Để đạt kết quả trên, Thuế Cơ sở 12 đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, giám sát tiến độ thu và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Minh Sang - Tổ trưởng Tổ Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 3, Thuế Cơ sở 12, Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên theo ngày, tháng, quý hoặc định kỳ 2-3 ngày một lần. Qua đó, đơn vị nắm bắt tiến độ thu, đôn đốc công chức thực hiện nhiệm vụ và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Ba cơ sở thuế TP. Hồ Chí Minh về đích thu ngân sách trước 2 tháng - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị báo cáo kết quả công tác quản lý thuế, phân tích số liệu thu ngân sách đạt được tính đến hết tháng 10/2026 và đề ra phương hướng cho thời gian tới

Bên cạnh đó, tổ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời giải quyết những điểm nghẽn trong quá trình xử lý hồ sơ.

Ba cơ sở thuế TP. Hồ Chí Minh về đích thu ngân sách trước 2 tháng - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Thuế Cơ sở 12 tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm 2026

Hiện Thuế Cơ sở 12 đang quản lý khoảng 37.000 doanh nghiệp và gần 60.000 hộ kinh doanh. Năm 2026, đơn vị phấn đấu thu ngân sách hơn 9.200 tỷ đồng, tạo tiền đề hướng tới mục tiêu gia nhập nhóm cơ sở thuế có số thu 10.000 tỷ đồng trong năm 2027.

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Theo ông Phạm Ngọc Lộc - Phó Trưởng Thuế Cơ sở 12, để hoàn thành mục tiêu thu hơn 9.200 tỷ đồng trong năm 2026, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tập trung thu hồi nợ thuế và phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc các khoản thu liên quan đến đất đai. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.

Ba cơ sở thuế TP. Hồ Chí Minh về đích thu ngân sách trước 2 tháng - Ảnh 3.
Ba cơ sở thuế TP. Hồ Chí Minh về đích thu ngân sách trước 2 tháng - Ảnh 4.

Công chức Thuế Cơ sở 12 tập trung rà soát hồ sơ, thực hiện công tác giám sát tiến độ thu và đôn đốc nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn

Đến hết tháng 10/2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 620.810 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương 77,6% chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng ngành Thuế được giao trong mục tiêu chung 1 triệu tỷ đồng.

Ba cơ sở thuế TP. Hồ Chí Minh về đích thu ngân sách trước 2 tháng - Ảnh 5.

Tập thể cán bộ, công chức Thuế Cơ sở 12 chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao độ nhằm hoàn thành xuất sắc mục tiêu thu ngân sách năm 2026

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, khối lượng nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm vẫn còn lớn. Việc các cơ sở thuế chủ động triển khai giải pháp, tăng cường quản lý và đôn đốc thu sẽ góp phần giúp toàn ngành hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh của Chính phủ và nhiệm vụ thu ngân sách do HĐND TP. Hồ Chí Minh giao.

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