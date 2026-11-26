Lễ vinh danh diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng: Doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững”, do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Lễ vinh danh Giải thưởng UN Women WEPs Awards 2026 tại Hà Nội, đánh dấu hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp

Mở đầu chương trình là phiên thảo luận với sự tham gia của các nữ lãnh đạo doanh nghiệp đã triển khai hiệu quả những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ. Các ý kiến cho thấy bình đẳng giới đang từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động doanh nghiệp. Việc tạo cơ hội, nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra quyết định không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn thúc đẩy một nền kinh tế bao trùm.

Chuyển cam kết bình đẳng giới thành hành động thực chất

Năm 2026, Giải thưởng UN Women WEPs Awards tập trung vào 6 hạng mục, bao gồm bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường, sự tham gia cộng đồng, mua sắm bao trùm, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vì bình đẳng giới. Qua đó, giải thưởng khuyến khích doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, đồng thời tạo ra những giá trị có thể đo lường trong quá trình phát triển.

Lãnh đạo các bộ, ban ngành, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UN Women cùng các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng: Doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững”

Bà Caroline T. Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp đánh giá kết quả cụ thể từ những cam kết bình đẳng giới, tiếp tục lan tỏa các mô hình tạo tác động tích cực. Theo bà, bình đẳng giới cần được thể hiện bằng hành động, kết quả đo lường được và giá trị kinh doanh thực chất.

IPPG được vinh danh ở hạng mục tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác

Tại lễ trao giải, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) được vinh danh với Giải Nhất hạng mục “Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác”. Đây là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam ký Thỏa thuận Đối tác với UN Women.

Theo thông tin tại chương trình, hiện 56% đội ngũ quản lý của tập đoàn là nữ; trong năm qua, phụ nữ chiếm 57% số nhân sự được bổ nhiệm hoặc thăng chức. Những con số này thể hiện sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ quản lý và các cơ hội phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo các bộ, ban ngành, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UN Women cùng các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng: Doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững”

Phát biểu khi nhận giải, bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng Giám đốc IPPG nhấn mạnh, một quyết định mua hàng hôm nay có thể mở ra thị trường mới cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong tương lai. Theo bà, bình đẳng giới không đơn thuần là chi phí cho trách nhiệm xã hội mà còn là khoản đầu tư chiến lược vào nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc vinh danh 20 doanh nghiệp và lãnh đạo tiêu biểu tại UN Women WEPs Awards 2026 góp phần lan tỏa các mô hình thực hành bình đẳng giới, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trao quyền cho phụ nữ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững.