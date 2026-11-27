Mua sắm Tết 2027 đang khởi động sớm với nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường. Theo các dữ liệu được công bố tại sự kiện cập nhật xu hướng kinh doanh và mua sắm cuối năm do TikTok Shop tổ chức chiều 26/11, người tiêu dùng Việt Nam vẫn duy trì nhu cầu chi tiêu, đồng thời thay đổi cách lựa chọn sản phẩm và trải nghiệm mùa lễ hội.

Phiên thảo luận Đọc vị thị trường, chuẩn bị cho mùa cao điểm

Đáng chú ý, mua sắm Tết 2027 được dự báo tiếp tục sôi động khi có đến 79% người tiêu dùng dự định tăng chi tiêu, trong khi chỉ 6% có ý định cắt giảm, thấp hơn mức 14% của năm trước. Đây là kết quả nghiên cứu của Kantar trên 2.938 người tại Việt Nam năm 2026. Một khảo sát khác của Kantar trên 405 người cho thấy, dù 9/10 người lo ngại trước những bất ổn toàn cầu, 60% vẫn không cắt giảm chi tiêu.

Mua sắm Tết 2027: Ưu tiên trải nghiệm và giá trị cảm xúc

Theo Kantar, người tiêu dùng không chỉ chi nhiều hơn cho hàng hóa thiết yếu mà còn sẵn sàng đầu tư vào những giá trị tinh thần. Cụ thể, 55% muốn nâng cấp trải nghiệm ngày Tết, các dịp tụ họp; 44% chú trọng lựa chọn quà tặng cho gia đình, người thân; trong khi 41% ưu tiên sức khỏe tinh thần, cảm xúc và những mối quan hệ ý nghĩa.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện

Bên cạnh đó, 75% người tiêu dùng sử dụng công nghệ để đơn giản hóa việc mua sắm và chuẩn bị đón Tết. Có thể thấy, nhu cầu đang dịch chuyển theo hướng kết hợp giữa trải nghiệm truyền thống và tiện ích số, tạo thêm cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận khách hàng qua nhiều hình thức.

Mua sắm Tết 2027: Thương mại số đón đầu mùa cao điểm

Theo dữ liệu TikTok Shop, nền tảng hiện có khoảng 70 triệu người dùng mỗi tháng. Năm 2025, số lượng nhà bán hàng tăng 42%, nhà sáng tạo nội dung tăng 140% và video thương mại tăng 45%.

Bà Oanh Nguyễn, Giám đốc Ngành hàng Thời trang, TikTok Shop chia sẻ về nhu cầu & cơ hội tăng trưởng mùa cao điểm cuối năm

Sức mua mùa Tết cũng được thể hiện qua những con số nổi bật: Quý IV/2025, TikTok Shop ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, chiếm 50% tổng đơn hàng áo dài cả năm trên nền tảng. Riêng tháng 1/2026, mặt hàng này tiếp tục đạt hơn 2 triệu đơn. Hoa và cây cảnh cũng ghi nhận 200.000 đơn hàng trước Tết 2026, gấp đôi mục tiêu ban đầu; số lượng nhà bán hàng trong ngành hàng này tăng gấp 5 lần.

Đón đầu mùa kinh doanh mới, một số doanh nghiệp đã chuẩn bị bộ sưu tập áo dài từ tháng 8/2026, mở bán từ đầu tháng 11. Hoạt động livestream dự kiến tăng lên 12-16 tiếng mỗi ngày trong cao điểm, thay vì 8-10 tiếng như thông thường.

Bà Lilly Nguyễn, Consumer and Media Insights, Kantar chia sẻ về hành vi người tiêu dùng và các xu hướng mới

Những dữ liệu trên cho thấy thị trường Tết đang chuyển động sớm. Việc chuẩn bị nguồn hàng, nội dung và chiến lược tiếp cận khách hàng từ sớm sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội trong mùa mua sắm cuối năm.