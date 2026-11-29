Đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại các đô thị

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chí đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại các đô thị, nhằm nâng cao năng lực thích ứng, chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan và các tác động của biến đổi khí hậu.

Việc đánh giá được thực hiện định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất. Kết quả đánh giá lần đầu phải được công bố trước ngày 1/6/2027; những năm tiếp theo công bố định kỳ trước ngày 31/3

Phát triển kinh tế bền vững từ cây lâu năm

Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất và định hướng đầu tư dài hạn đang mở ra những hướng phát triển mới cho kinh tế nông nghiệp. Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, các mô hình trồng cây lâu năm như dó bầu, cao su không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần định hình phương thức sản xuất ổn định, lâu dài.

Những trang trại trồng cây lâu năm được mở rộng diện tích canh tác không chỉ đem lại nguồn thu ổn định mà còn là hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh

Chuyện nghề của những người dầu khí

Những công trình dầu khí ngoài khơi xa thềm lục địa của Việt Nam không chỉ ghi dấu bước phát triển của một ngành công nghiệp, mà còn chứa đựng biết bao câu chuyện về những con người đã dành cả tuổi trẻ, tâm huyết và trí tuệ cho nghề.

Ngành Dầu khí Việt Nam không chỉ đo bằng sản lượng hay những công trình thế kỷ, mà còn kết tinh từ trí tuệ và cống hiến của nhiều thế hệ. Đó chính là nền tảng vững chắc để "những người đi tìm lửa" tiếp tục viết nên hành trình phát triển mới

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 29/11/2026.