Các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ chạy bộ giữa bình minh, tận hưởng vẻ đẹp Trường Sa

Ngày mới trên đảo Trường Sa bắt đầu bằng hiệu lệnh tập trung và hoạt động thể dục buổi sáng. Các chiến sĩ của Sao Nhập Ngũ được hướng dẫn chạy bộ với cự ly 1.500 mét, giữ đội hình và hỗ trợ đồng đội hoàn thành quãng đường theo yêu cầu.

Khác với những buổi chạy tại đất liền, trải nghiệm lần này mang đến cho các nghệ sĩ cảm giác đặc biệt. Trên cung đường chạy, biển trời rộng mở, những hàng cây bàng xanh mát và ánh bình minh dần xuất hiện khiến nhiều thành viên không khỏi thích thú (Ảnh: Viettel Media)

Thúy Ngân cho biết cô rất yêu thích không khí trong lành tại Trường Sa. Nếu việc chạy bộ giữa thành phố thường gắn với tiếng còi xe và khung cảnh đông đúc, thì tại đảo, cô có thể vừa vận động vừa ngắm mặt trời dần ló dạng ở phía chân trời.

Thúy Ngân cho biết cô rất yêu thích không khí tại Trường Sa (Ảnh: Viettel Media)

Văn Mai Hương cũng hào hứng với trải nghiệm này. Nam nghệ sĩ chia sẻ đã lâu rồi mới có dịp ngắm bình minh trên biển và cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được chạy giữa không gian thoáng đãng. Cô thậm chí mong muốn có thêm nhiều cơ hội được rèn luyện trong điều kiện đặc biệt như vậy.

Quốc Trường, Châu Bùi, Thúy Ngân bùng nổ sức mạnh tại hội thao chạy tiếp sức vũ trang của Sao Nhập Ngũ

Sau hoạt động thể dục buổi sáng, các chiến sĩ mới tiếp tục tham gia hội thao thể lực nhằm đánh giá chất lượng rèn luyện sức khỏe. Hội thao gồm ba nội dung, trong đó chạy tiếp sức vũ trang cự ly 1.500 mét là phần thi đầu tiên.

Trung Thành (Erik) được lựa chọn làm đội trưởng. Trước khi bước vào cuộc tranh tài, anh có màn thử sức bằng trò vật tay trong sự cổ vũ hào hứng của các thành viên (Ảnh: Viettel Media)

Hai đội được thành lập, mỗi đội gồm sáu thành viên, trong đó có bốn chiến sĩ nam và hai chiến sĩ nữ. Các thành viên nhanh chóng thống nhất tên đội và khẩu hiệu, thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi bước vào thử thách.

Ở nội dung chạy tiếp sức vũ trang, mỗi người phải mang theo súng và bao xe theo đúng trang bị, đồng thời thực hiện tư thế chạy theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách (Ảnh: Viettel Media)

Ngay khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, hai đội lần lượt bước vào đường chạy. Quốc Trường thể hiện vai trò anh cả khi liên tục theo dõi, cổ vũ và động viên các thành viên. Không khí cuộc thi ngày càng sôi nổi với những tiếng hô cố lên, những lời nhắc giữ sức và sự hỗ trợ giữa các lượt chạy.

Đồng chí Quốc Trước mở đầu phần thi chạy là nhanh chóng thể hiện sức mạnh tạo khí thế sôi nổi cho cuộc tranh tài (Ảnh: Viettel Media)

Châu Bùi tiếp tục có dịp thể hiện sự nhanh nhẹn trên đường chạy. Dù phải đối mặt với áp lực thể lực, cô vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi trong tiếng cổ vũ của đồng đội. Những thành viên còn lại cũng lần lượt tiếp sức, tạo nên cuộc tranh tài đòi hỏi sự bền bỉ và tinh thần tập thể.

Đồng chí Châu Bùi tăng tốc trên đường chạy, nỗ lực bứt phá để hoàn thành phần thi tiếp sức vũ trang cùng đồng đội (Ảnh: Viettel Media)

Qua thử thách đầu tiên, các nghệ sĩ có cơ hội kiểm chứng khả năng vận động của bản thân trong điều kiện mang trang bị, đồng thời cảm nhận rõ hơn yêu cầu về sức khỏe và tính kỷ luật của người lính. Hội thao không chỉ là cuộc đua giữa hai đội mà còn là dịp để mỗi thành viên thể hiện quyết tâm, hỗ trợ đồng đội và cùng nhau vượt qua giới hạn thể lực.

Sao Nhập Ngũ 2026 được phát sóng vào 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=UJtJY7IDETY&t=3844s