Cuộc thi đồ chơi Nga giới thiệu 80 mẫu vào vòng chung kết

Những con búp bê trong trang phục truyền thống, mô hình tên lửa hay các nhân vật truyện cổ cùng xuất hiện tại cuộc thi "Native Toy" ở Mát-xcơ-va, Nga. Không chỉ giới thiệu những sản phẩm dành cho trẻ em, sự kiện còn hướng tới việc đưa lịch sử và văn hóa dân tộc vào hoạt động vui chơi thông qua các thiết kế đồ chơi trong nước.

Cuộc thi đồ chơi Nga tôn vinh văn hóa truyền thống

Được triển khai từ năm 2024, cuộc thi "Native Toy" hướng đến khuyến khích phát triển và sản xuất đồ chơi trong nước, phản ánh lịch sử, văn hóa cùng những giá trị truyền thống của Nga.

Không gian trưng bày các mẫu đồ chơi tại cuộc thi "Native Toy" ở Mát-xcơ-va, Nga

Tại không gian trưng bày, các sản phẩm được giới thiệu với nhiều hình thức, từ đồ chơi lật đật quen thuộc đến những mô hình lắp ghép và trò chơi lấy cảm hứng từ truyện dân gian.

Một sản phẩm đồ chơi lật đật được giới thiệu tại khu trưng bày của cuộc thi

Bên cạnh đó, những bộ búp bê mang trang phục truyền thống hay mô hình tên lửa còn cho thấy sự đa dạng trong cách lựa chọn chủ đề. Mỗi dòng sản phẩm khai thác một khía cạnh khác nhau của đời sống, văn hóa và lịch sử.

Từ đồ chơi dân gian đến mô hình công nghệ

Không chỉ có những món đồ chơi mang hình ảnh truyền thống, cuộc thi còn giới thiệu các mô hình lắp ghép có cấu trúc phức tạp như tên lửa, bệ phóng và tàu phá băng.

Trò chơi bàn mang tên "Con đường đến chiến thắng" được giới thiệu tại sự kiện

Đáng chú ý, hình ảnh trẻ em cùng trải nghiệm những mô hình lắp ghép tại sự kiện cho thấy đồ chơi được đưa vào hoạt động thực hành, thay vì chỉ trưng bày.

Trẻ em cùng trải nghiệm mô hình lắp ghép tại không gian trưng bày đồ chơi

Qua đó, cuộc thi giới thiệu nhiều cách tiếp cận nội dung văn hóa, lịch sử và công nghệ thông qua sản phẩm dành cho trẻ em.

Nga đưa giá trị văn hóa vào hoạt động vui chơi

Một trong những mục tiêu được các nhà tổ chức nhấn mạnh là kết hợp hoạt động vui chơi với giáo dục, giúp trẻ tiếp cận những giá trị văn hóa một cách tự nhiên.

Mô hình tên lửa và bệ phóng được thiết kế từ các chi tiết lắp ghép

Bà Valeria Mikhaleva-Ustinskaya - Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Mầm non Nga, cho biết: "Chúng tôi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt trong giáo dục, là giúp trẻ yêu đất nước thông qua vui chơi, chứ không phải ép buộc".

Những sản phẩm búp bê và trò chơi lấy cảm hứng từ các chủ đề khác nhau được trưng bày tại sự kiện

Cách tiếp cận này đặt hoạt động vui chơi vào vị trí trung tâm, đồng thời xem đồ chơi là một phương tiện giúp trẻ làm quen với những câu chuyện và hình ảnh văn hóa.

Chú trọng trò chơi dành cho trẻ dưới 7 tuổi

Đặc biệt, nhóm trẻ nhỏ được nhấn mạnh trong định hướng phát triển sản phẩm của cuộc thi. Bà Elena Yampolskaya - Cố vấn Tổng thống Nga, chia sẻ: "Trẻ cần phát triển tự nhiên, lành mạnh. Với trẻ dưới 7 tuổi, vui chơi là hoạt động chủ đạo, thiết yếu như không khí để thở. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào trò chơi dành cho lứa tuổi này".

Những con búp bê mang trang phục truyền thống nhiều màu sắc được giới thiệu tại cuộc thi

Theo quan điểm được bà Yampolskaya nêu ra, vui chơi không đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của trẻ nhỏ.

Mẫu thú nhồi bông hình mèo đen đội mũ xuất hiện trong khu trưng bày sản phẩm

Vì vậy, việc phát triển đồ chơi phù hợp với lứa tuổi cũng là một nội dung được cuộc thi chú trọng.

30 thiết kế đoạt giải được hỗ trợ sản xuất

Tại sự kiện, 80 mẫu đồ chơi được lựa chọn vào vòng chung kết đã được giới thiệu tới công chúng, thể hiện nhiều cách khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và đời sống Nga.

Trong đó, 30 thiết kế đoạt giải sẽ được hỗ trợ sản xuất và quảng bá, tạo điều kiện để những ý tưởng từ cuộc thi có cơ hội trở thành sản phẩm thực tế.

Mô hình tàu phá băng Yamal được lắp ghép từ nhiều chi tiết, trưng bày tại cuộc thi "Native Toy"

Ngoài ra, các thiết kế này còn có cơ hội được đưa vào danh mục sản phẩm do Bộ Giáo dục khuyến nghị sử dụng tại các cơ sở giáo dục. Đây là cơ hội, chưa phải quyết định đưa sản phẩm vào sử dụng chính thức.

Như vậy, cuộc thi không dừng ở hoạt động trưng bày hay đánh giá ý tưởng mà còn gắn với định hướng phát triển sản phẩm trong nước.

Từ những hình tượng dân gian đến các mô hình công nghệ, "Native Toy" cho thấy cách đồ chơi được sử dụng để truyền tải những câu chuyện văn hóa và lịch sử. Đồng thời, việc hỗ trợ sản xuất các thiết kế đoạt giải mở thêm cơ hội đưa những sản phẩm này đến với trẻ em.