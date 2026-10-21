Cuộc thi đồ chơi Nga giới thiệu 80 mẫu vào vòng chung kết

Những con búp bê trong trang phục truyền thống, mô hình tên lửa hay các nhân vật truyện cổ cùng xuất hiện tại cuộc thi "Native Toy" ở Mát-xcơ-va, Nga. Không chỉ giới thiệu những sản phẩm dành cho trẻ em, sự kiện còn hướng tới việc đưa lịch sử và văn hóa dân tộc vào hoạt động vui chơi thông qua các thiết kế đồ chơi trong nước.
Cuộc thi đồ chơi Nga tôn vinh văn hóa truyền thống
Được triển khai từ năm 2024, cuộc thi "Native Toy" hướng đến khuyến khích phát triển và sản xuất đồ chơi trong nước, phản ánh lịch sử, văn hóa cùng những giá trị truyền thống của Nga.
Tại không gian trưng bày, các sản phẩm được giới thiệu với nhiều hình thức, từ đồ chơi lật đật quen thuộc đến những mô hình lắp ghép và trò chơi lấy cảm hứng từ truyện dân gian.
Bên cạnh đó, những bộ búp bê mang trang phục truyền thống hay mô hình tên lửa còn cho thấy sự đa dạng trong cách lựa chọn chủ đề. Mỗi dòng sản phẩm khai thác một khía cạnh khác nhau của đời sống, văn hóa và lịch sử.
Từ đồ chơi dân gian đến mô hình công nghệ
Không chỉ có những món đồ chơi mang hình ảnh truyền thống, cuộc thi còn giới thiệu các mô hình lắp ghép có cấu trúc phức tạp như tên lửa, bệ phóng và tàu phá băng.
Đáng chú ý, hình ảnh trẻ em cùng trải nghiệm những mô hình lắp ghép tại sự kiện cho thấy đồ chơi được đưa vào hoạt động thực hành, thay vì chỉ trưng bày.
Qua đó, cuộc thi giới thiệu nhiều cách tiếp cận nội dung văn hóa, lịch sử và công nghệ thông qua sản phẩm dành cho trẻ em.
Nga đưa giá trị văn hóa vào hoạt động vui chơi
Một trong những mục tiêu được các nhà tổ chức nhấn mạnh là kết hợp hoạt động vui chơi với giáo dục, giúp trẻ tiếp cận những giá trị văn hóa một cách tự nhiên.
Bà Valeria Mikhaleva-Ustinskaya - Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Mầm non Nga, cho biết: "Chúng tôi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt trong giáo dục, là giúp trẻ yêu đất nước thông qua vui chơi, chứ không phải ép buộc".
Cách tiếp cận này đặt hoạt động vui chơi vào vị trí trung tâm, đồng thời xem đồ chơi là một phương tiện giúp trẻ làm quen với những câu chuyện và hình ảnh văn hóa.
Chú trọng trò chơi dành cho trẻ dưới 7 tuổi
Đặc biệt, nhóm trẻ nhỏ được nhấn mạnh trong định hướng phát triển sản phẩm của cuộc thi. Bà Elena Yampolskaya - Cố vấn Tổng thống Nga, chia sẻ: "Trẻ cần phát triển tự nhiên, lành mạnh. Với trẻ dưới 7 tuổi, vui chơi là hoạt động chủ đạo, thiết yếu như không khí để thở. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào trò chơi dành cho lứa tuổi này".
Theo quan điểm được bà Yampolskaya nêu ra, vui chơi không đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của trẻ nhỏ.
Vì vậy, việc phát triển đồ chơi phù hợp với lứa tuổi cũng là một nội dung được cuộc thi chú trọng.
30 thiết kế đoạt giải được hỗ trợ sản xuất
Tại sự kiện, 80 mẫu đồ chơi được lựa chọn vào vòng chung kết đã được giới thiệu tới công chúng, thể hiện nhiều cách khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và đời sống Nga.
Trong đó, 30 thiết kế đoạt giải sẽ được hỗ trợ sản xuất và quảng bá, tạo điều kiện để những ý tưởng từ cuộc thi có cơ hội trở thành sản phẩm thực tế.
Ngoài ra, các thiết kế này còn có cơ hội được đưa vào danh mục sản phẩm do Bộ Giáo dục khuyến nghị sử dụng tại các cơ sở giáo dục. Đây là cơ hội, chưa phải quyết định đưa sản phẩm vào sử dụng chính thức.
Như vậy, cuộc thi không dừng ở hoạt động trưng bày hay đánh giá ý tưởng mà còn gắn với định hướng phát triển sản phẩm trong nước.
Từ những hình tượng dân gian đến các mô hình công nghệ, "Native Toy" cho thấy cách đồ chơi được sử dụng để truyền tải những câu chuyện văn hóa và lịch sử. Đồng thời, việc hỗ trợ sản xuất các thiết kế đoạt giải mở thêm cơ hội đưa những sản phẩm này đến với trẻ em.
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