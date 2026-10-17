Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn loạt trừng phạt với Nga

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt và thuế quan mới nhằm vào Nga với lý do phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11.

Theo sắc lệnh đăng trên trang web Nhà Trắng, Tổng thống Trump quyết định miễn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan được quy định trong Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026.

Điện Capitol (Tòa nhà Quốc hội Mỹ) tại Washington D.C., nơi các đạo luật trừng phạt liên quan đến lợi ích quốc gia và năng lượng được xem xét và ban hành

Ông Trump cho biết đã gửi Quốc hội văn bản xác nhận việc miễn áp dụng các biện pháp này vào thời điểm hiện nay là phù hợp với lợi ích quốc gia, kèm báo cáo giải thích cơ sở của quyết định.

Theo sắc lệnh, Mỹ sẽ đóng băng mức thuế lên tới 100% dự kiến áp dụng đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu thô và khí đốt lớn nhất của Nga. Đồng thời, chính quyền Mỹ cũng hoãn các hạn chế nhắm vào đội tàu dầu thô, ngành năng lượng và quốc phòng của Nga.

Quyết định miễn trừ được đưa ra sau khi Mỹ đạt thỏa thuận với Nga về việc cung cấp thêm dầu diesel ra thị trường toàn cầu và công bố lệnh ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ucraina.

Điện Kremlin và tháp Spasskaya soi bóng xuống dòng sông Moskva tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực đưa ra các quyết định kinh tế và năng lượng của Nga

Theo thông tin công bố ngày 16/10, Nga có thể bắt đầu cung cấp ngay lập tức 300.000 tấn dầu diesel, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Phía Mỹ cũng đồng ý mua dầu diesel từ Nga để hỗ trợ kéo giảm giá năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia bình ổn thị trường năng lượng.

Ông Novak cũng cho biết Nga đang đẩy mạnh bảo vệ các cơ sở năng lượng thông qua phòng thủ chủ động. Ngoài ra, các công ty dầu mỏ Nga cũng triển khai biện pháp bảo vệ trước những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bằng cách hợp tác với các quốc gia thân thiện, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.