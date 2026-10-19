Ukraine và Mỹ bất đồng về vấn đề miễn trừng phạt Nga

Ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã trao đổi với 2 đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - về các bước đi tiếp theo trong nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các hành động khác của Mỹ - như ký thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel của Nga và bãi bỏ một số biện pháp trừng phạt Nga, dự kiến có hiệu lực trong tuần này - sẽ gây tổn hại cho Ukraine.

Trong tuyên bố, ông Zelensky xác nhận nội dung thảo luận tập trung vào kết quả của cuộc gặp gần đây giữa các nhóm đàm phán của Ukraine và Mỹ tại bang Florida, đồng thời cho biết đại diện hai bên vẫn duy trì liên lạc thường xuyên cũng như đang chuẩn bị các bước đi tiếp theo về ngoại giao.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ: “Ukraine vẫn sẵn sàng phối hợp theo cách xây dựng, trung thực và hướng tới kết quả thực chất.”

Ông cũng hy vọng tất cả các đối tác, bao gồm cả phía Mỹ và châu Âu, cũng có cách tiếp cận tương tự. Nội dung thảo luận cũng bao gồm việc Mỹ cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Trước đó, phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của kênh NBC, Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ đã nối lại hoạt động cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu phòng thủ, sau một thời gian ngắn bị gián đoạn, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ vẫn sẽ là một đồng minh của Ukraine

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày lên tiếng bảo vệ quyết định miễn áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trên nền tảng Truth Social, ông chủ Nhà Trắng khẳng định đang đạt được tiến triển lớn trong hòa đàm giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev, do đó không muốn làm bất cứ điều gì khiến Nga rời khỏi bàn đàm phán.

Trong bài đăng, Tổng thống Trump cũng cho rằng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu diesel của Nga và cáo buộc ông Zelensky không muốn chấm dứt cuộc xung đột này.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn áp đặt gói biện pháp trừng phạt trên diện rộng mới đối với Nga, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 9.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tạm thời miễn trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, cho phép “bơm” một lượng lớn diesel vào thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử Mỹ vào đầu tháng tới./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ukraine-va-my-bat-dong-ve-van-de-mien-trung-phat-nga-post1142782.vnp