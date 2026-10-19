Giá dầu thô trượt dốc sau khi Mỹ mở đường cho nguồn cung từ Nga

Bơm nhiên liệu cho phương tiện tại trạm xăng ở Villeneuve d'Ascq, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Dù vậy, đà sụt giảm của giá "vàng đen" phần nào bị kìm hãm bởi những lo ngại sâu sắc về rủi ro gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông, khi hàng loạt cuộc tấn công mới đây đã làm suy giảm nghiêm trọng lưu lượng dầu mỏ qua các tuyến hàng hải huyết mạch.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,43 USD (tương đương 1,3%) xuống mức 108,43 USD/thùng vào lúc 6 giờ 40 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 53 xu (0,52%) xuống mức 100,88 USD/thùng.

Trước đó trong phiên cuối tuần trước, giá dầu Brent đã có thời điểm chạm mốc 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026. Căng thẳng và các mối đe dọa an ninh tại Trung Đông khi đó làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của hoạt động vận tải biển, cũng như gia tăng tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Về yếu tố nguồn cung, giới chức ngoại giao Mỹ xác nhận việc tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và thuế quan nhằm tạo điều kiện cho thỏa thuận cung cấp dầu diesel từ phía Nga sang thị trường này. Phía Mỹ cho biết sẽ dành tối đa 60 ngày để đánh giá các tác động kinh tế của quyết định nới lỏng này. Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự phản đối từ Ukraine do lo ngại sẽ làm giảm áp lực kinh tế đối với Nga.

Trên thực địa, các rủi ro địa chính trị vẫn đang tạo mức sàn vững chắc cho thị trường năng lượng. Các chuyên gia tại công ty phân tích dữ liệu Kpler đánh giá sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đã khiến dòng chảy dầu thô qua Vùng Vịnh sụt giảm mạnh. Cụ thể, lưu lượng trung bình trong tuần trước chỉ đạt khoảng 8,5 triệu thùng/ngày, giảm sâu so với mức hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó. Ít nhất 10 sự cố hàng hải được xác nhận đã xảy ra trong tuần qua.

Tình hình an ninh khu vực có nguy cơ tiếp tục leo thang khi Ai Cập tuyên bố sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho Saudi Arabia nhằm đối phó với lực lượng Houthi. Diễn biến này cho thấy cuộc khủng hoảng nguồn cung tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường trong thời gian tới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/gia-dau-tho-truot-doc-sau-khi-my-mo-duong-cho-nguon-cung-tu-nga-post1395440.html