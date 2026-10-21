Làn sóng hoa khổng lồ bằng gạch Lego ở Thượng Hải, Trung Quốc

Tác phẩm mang tên "Làn sóng thực vật LEGO" dài 30 mét, bao phủ diện tích khoảng 800 mét vuông tại trung tâm nghệ thuật Tank Shanghai.

Đến đây, khách tham quan có thể trải nghiệm các không gian gương lục giác, khối cầu trong suốt và tự tay lắp ráp các mô hình hoa.

Chj Kaiyan - Khách tham quan chia sẻ: "Tác phẩm này thật sự khiến tôi choáng ngộp khi lần đầu nhìn thấy".

Tác phẩm "Làn sóng thực vật LEGO" khổng lồ tại quảng trường Tank Shanghai thu hút đông đảo khách tham quan

Chị Guo - Khách tham quan cho biết: "Nhìn từ xa nó là một khung cảnh hùng vĩ còn khi đến gần lại hiện ra vô số chi tiết nhỏ với rất nhiều cấu trúc khác nhau".

Khách tham quan tự tay trải nghiệm lắp ráp các mô hình hoa LEGO tại khu vực tương tác của triển lãm

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 29/10. Các hoạt động tương tác lắp ráp và giới thiệu tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa hoa LEGO với những vật liệu khác sẽ tiếp tục được duy trì trong những ngày tiếp theo.