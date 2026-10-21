Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Sau hành trình vận chuyển 124 km đường thủy, tổ hợp nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được đưa vào vị trí kết nối sáng nay (21/10), đánh dấu cột mốc quan trọng trước khi bước vào các công đoạn hoàn thiện.
Khẩn trương đưa vòm thép 3.400 tấn vào vị trí hợp long
Ngay từ rạng sáng ngày 21/10, đơn vị thi công đã tiến hành tháo neo, xoay sà lan chở vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vuông góc với mặt sông và chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí hợp long cầu đi bộ Sài Gòn. Đây là bước đầu tiên nhằm đưa tổ hợp kết cấu vào đúng khu vực thi công theo phương án đã được tính toán kỹ lưỡng dựa trên diễn biến thủy triều.
Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục thực hiện công tác định vị, điều chỉnh và hạ tải, chuẩn bị trực tiếp cho quá trình kết nối.
Đúng 8 giờ sáng, công tác hợp long chính thức được tiến hành. Theo kế hoạch, toàn bộ công đoạn hợp long dự kiến diễn ra xuyên suốt qua khung giờ từ 9 giờ đến 13 giờ. Đây là mốc thi công quan trọng nhằm kết nối vòm thép chính với các phần kết cấu tại công trường, từng bước hình thành diện mạo của chiếc cầu.
Từ 14 giờ, các đơn vị thực hiện dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện về lại vị trí theo phương án thi công.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình này, theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, luồng giao thông đường thủy tại khu vực thi công được tổ chức hạn chế theo khung giờ phục vụ vận chuyển và lắp dựng. Cụ thể, luồng đường thủy dự kiến tạm cấm từ 2 giờ đến 18 giờ ngày 22/10 để phục vụ các công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long.
Cầu đi bộ gần 1.000 tỉ đồng mang biểu tượng lá dừa nước Nam Bộ
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng kết nối giữa các không gian công cộng ở hai bờ sông khu vực trung tâm TP HCM, đồng thời được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố. Công trình được khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, do Công ty Nutifood tài trợ.
Điểm nhấn đặc biệt của thiết kế là hình dáng vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, hình ảnh mộc mạc gắn liền với cảnh quan sông nước Nam Bộ.
Không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ qua lại giữa hai bờ sông, công trình còn được kỳ vọng trở thành điểm đến tham quan, ngắm cảnh và sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực ven sông Sài Gòn và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân cũng như du khách tại TP. Hồ Chí Minh.
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