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Thời sự

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

NGỌC PHẠM, MINH KHANG, AN KIÊN, BẢO QUYÊN, NGÂN HÀ, KHÁNH NGUYÊN
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(HTV) - Sáng 21/10/2026, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long nhịp chính, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Sau hành trình vận chuyển 124 km đường thủy, tổ hợp nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được đưa vào vị trí kết nối sáng nay (21/10), đánh dấu cột mốc quan trọng trước khi bước vào các công đoạn hoàn thiện.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Khi bình minh vừa ló dạng, nhiều người dân đã có mặt bên bờ sông Sài Gòn, dõi theo công tác chuẩn bị hợp long nhịp cầu (Ảnh: Bảo Quyên)

Khẩn trương đưa vòm thép 3.400 tấn vào vị trí hợp long

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Hệ thống đèn công trường làm nổi bật nhịp vòm thép của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trước thời khắc hợp long khi trời vừa rạng sáng (Ảnh: Bảo Quyên)

Ngay từ rạng sáng ngày 21/10, đơn vị thi công đã tiến hành tháo neo, xoay sà lan chở vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vuông góc với mặt sông và chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí hợp long cầu đi bộ Sài Gòn. Đây là bước đầu tiên nhằm đưa tổ hợp kết cấu vào đúng khu vực thi công theo phương án đã được tính toán kỹ lưỡng dựa trên diễn biến thủy triều.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Người dân tập trung tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, theo dõi những chuyển động cuối cùng trước thời khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (Ảnh: An Kiên)

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục thực hiện công tác định vị, điều chỉnh và hạ tải, chuẩn bị trực tiếp cho quá trình kết nối.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 4.

Từ bờ sông phía trung tâm Thành phố, người dân có thể quan sát toàn cảnh nhịp vòm thép cùng hệ thống sà lan, tàu hỗ trợ phục vụ công tác hợp long (Ảnh: An Kiên)

Đúng 8 giờ sáng, công tác hợp long chính thức được tiến hành. Theo kế hoạch, toàn bộ công đoạn hợp long dự kiến diễn ra xuyên suốt qua khung giờ từ 9 giờ đến 13 giờ. Đây là mốc thi công quan trọng nhằm kết nối vòm thép chính với các phần kết cấu tại công trường, từng bước hình thành diện mạo của chiếc cầu.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 5.

Các công nhân làm việc trên hệ thống giàn giáo, thực hiện những công đoạn kỹ thuật tại vị trí kết nối kết cấu cầu (Ảnh: Ngọc Phạm)

Từ 14 giờ, các đơn vị thực hiện dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện về lại vị trí theo phương án thi công.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhân sự kỹ thuật túc trực trên sà lan, phối hợp giám sát hệ thống thiết bị phục vụ quá trình lắp đặt nhịp chính (Ảnh: Ngọc Phạm)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình này, theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, luồng giao thông đường thủy tại khu vực thi công được tổ chức hạn chế theo khung giờ phục vụ vận chuyển và lắp dựng. Cụ thể, luồng đường thủy dự kiến tạm cấm từ 2 giờ đến 18 giờ ngày 22/10 để phục vụ các công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 7.

Nhiều nhóm kỹ sư, công nhân cùng có mặt tại khu vực kết cấu thép, theo dõi và phối hợp thực hiện các hạng mục thi công (Ảnh: Ngọc Phạm)

Cầu đi bộ gần 1.000 tỉ đồng mang biểu tượng lá dừa nước Nam Bộ

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 8.

Nhịp vòm cầu nổi bật giữa không gian đô thị ven sông Sài Gòn, với hình ảnh các công trình cao tầng phản chiếu trên mặt nước (Ảnh: Ngân Hà)

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng kết nối giữa các không gian công cộng ở hai bờ sông khu vực trung tâm TP HCM, đồng thời được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố. Công trình được khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, do Công ty Nutifood tài trợ.

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Tàu hỗ trợ hoạt động sát sà lan chở kết cấu thép, phục vụ công tác phối hợp giữa các lực lượng thi công trên sông (Ảnh: An Kiên)

Điểm nhấn đặc biệt của thiết kế là hình dáng vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, hình ảnh mộc mạc gắn liền với cảnh quan sông nước Nam Bộ.

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Bà Huỳnh Thanh Vân, 56 tuổi, sinh sống tại phường Bình Trưng hào hứng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (Ảnh: Khánh Nguyên)

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ qua lại giữa hai bờ sông, công trình còn được kỳ vọng trở thành điểm đến tham quan, ngắm cảnh và sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực ven sông Sài Gòn và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân cũng như du khách tại TP. Hồ Chí Minh.

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Đội ngũ thi công khẩn trương hoàn tất các công đoạn cuối cùng trong giai đoạn hợp long (Ảnh: Ngọc Phạm)

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