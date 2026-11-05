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Xã hội

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
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Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng - Ảnh 1.

Ngày 04/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an Thành phố tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, xử lý việc một tài khoản facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) tiến hành rà soát, xác định tài khoản facebook "Thanh Thật Thà" do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng. Ngày 24/10/2026, Thanh đã đăng tải video dài gần 10 phút có nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ; trong đó, Thanh đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì)

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai nhận việc đăng tải video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và nhằm mục đích kiếm tiền từ Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc: mọi hành vi trên không gian mạng đều phải tuân thủ pháp luật. Người đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bịxử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối diện với hình phạt tù. Không thể lấy lý do "chia sẻ quan điểm cá nhân" hay mục đích thu hút lượt xem, tương tác để biện minh cho hành vi vi phạm. Mỗi người cần kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn, đăng tải, chia sẻ và chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa lên mạng xã hội.

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