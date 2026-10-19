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Thế giới sắc màu trong "Vườn sao mai"

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Từ hội họa, văn chương đến thiết kế và những trải nghiệm thủ công, nghệ thuật mở ra không gian để mỗi người khám phá trí tưởng tượng, nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển tư duy sáng tạo. Vườn sao mai giới thiệu những cách đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.

Thế giới sắc màu trong "Vườn sao mai"

Đến với Vườn sao mai, nghệ thuật không chỉ dành cho những người có năng khiếu hay được đào tạo chuyên nghiệp. Tại một không gian sáng tạo nhỏ, cả trẻ em và người lớn đều có thể bắt đầu hành trình khám phá thế giới sắc màu bằng những nét vẽ, ý tưởng và chất liệu gần gũi. Điều quan trọng không phải là tạo ra một tác phẩm hoàn hảo, mà là hiểu điều mình muốn thể hiện và tự do tìm kiếm cách diễn đạt riêng.

Thế giới sắc màu trong "Vườn sao mai" - Ảnh 1.

Với mong muốn tạo điều kiện để mọi người tiếp cận mỹ thuật, một xưởng nghệ thuật được hình thành như nơi tổ chức các lớp học và workshop ngoài giờ

Tại xưởng, người tham gia có thể học vẽ từ những kiến thức cơ bản, tìm hiểu kỹ thuật chuyên sâu hoặc đơn giản là dành thời gian thư giãn, thử nghiệm chất liệu và phát triển phong cách cá nhân. Thông qua những hoạt động thủ công, từng nét vẽ hay ý tưởng nhỏ đều có thể trở thành trải nghiệm ý nghĩa. Không gian này hướng đến việc khơi gợi sự tò mò ở trẻ em, đồng thời giúp người lớn tìm được niềm vui sáng tạo sau những giờ học tập và làm việc.

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