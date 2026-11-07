“Hoàng hậu tái hôn” lập kỷ lục lượt xem toàn cầu trên Disney+

Thành tích nổi bật ngay sau khi ra mắt

Theo Disney+, Hoàng hậu tái hôn đạt vị trí dẫn đầu về lượt xem toàn cầu trong nhóm nội dung gốc địa phương chỉ trong ba ngày kể từ khi phát hành ngày 3/11/2026. Bộ phim cũng đứng đầu trong số các tác phẩm Hàn Quốc được giới thiệu tại hơn 50 thị trường, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Mexico, Chile, Australia, New Zealand và Canada. Đây là thành tích đáng chú ý đối với một series Hàn Quốc thuộc thể loại lãng mạn kỳ ảo, đặc biệt khi tác phẩm phải cạnh tranh với nhiều nội dung quốc tế trên nền tảng trực tuyến.

Poster chính thức của series Hoàng hậu tái hôn, tác phẩm Hàn Quốc lập thành tích lượt xem ấn tượng trên Disney+ (Ảnh: Disney+)

Cuộc hôn nhân đổ vỡ mở ra hành trình mới

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, Hoàng hậu tái hôn xoay quanh Navier (Shin Min Ah), Hoàng hậu của Đông Đại Đế quốc. Cuộc sống tưởng chừng ổn định của cô đảo lộn khi Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon) bất ngờ đề nghị ly hôn sau khi đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nô lệ bỏ trốn.

Shin Min Ah trong vai Hoàng hậu Navier, nhân vật trung tâm của câu chuyện (Ảnh: Disney+)

Joo Ji Hoon, Lee Se Young và Lee Jong Suk trong các vai diễn chủ chốt của Hoàng hậu tái hôn (Ảnh: Disney+)

Thay vì chấp nhận bị gạt khỏi vị trí hoàng hậu trong im lặng, Navier đưa ra một quyết định táo bạo: đồng ý ly hôn với điều kiện được tái hôn cùng Thái tử Heinrey (Lee Jong Suk) của vương quốc đối địch. Từ đây, câu chuyện không chỉ xoay quanh những biến động tình cảm mà còn mở rộng thành cuộc đấu trí về quyền lực, địa vị và những lựa chọn của người phụ nữ trong thế giới hoàng gia.

Không gian hoàng gia được đầu tư công phu, góp phần tạo nên màu sắc kỳ ảo cho bộ phim (Ảnh: Disney+)

Sự tham gia của bốn diễn viên nổi tiếng cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim nhận được sự quan tâm. Shin Min Ah đảm nhận hình tượng nữ hoàng Navier điềm tĩnh, bản lĩnh; Joo Ji Hoon hóa thân thành vị hoàng đế đứng trước những lựa chọn gây tranh cãi. Trong khi đó, Lee Se Young và Lee Jong Suk lần lượt đảm nhận hai nhân vật Rashta và Heinrey, góp phần tạo nên những mối quan hệ nhiều xung đột.

Bối cảnh hoành tráng, tạo hình gây nhiều ý kiến

Một trong những điểm được Dispatch ghi nhận tích cực là phần thiết kế bối cảnh. Không gian Đông Đại Đế quốc được tái hiện bằng hệ thống bối cảnh công phu, kết hợp âm nhạc có quy mô, tạo nên thế giới hoàng gia mang màu sắc kỳ ảo. Đây cũng là yếu tố giúp bộ phim tạo ấn tượng về mặt hình ảnh ngay từ những tập đầu.

Lee Se Young vào vai Rashta, nhân vật góp phần tạo nên những biến động trong cuộc hôn nhân hoàng gia (Ảnh: Disney+)

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn nhận một số ý kiến trái chiều. Việc các diễn viên Hàn Quốc hóa thân thành những nhân vật thuộc hoàng thất phương Tây có thể tạo cảm giác mới lạ với một bộ phận khán giả. Một số chi tiết kỹ xảo, trang phục và kiểu tóc cũng chưa thực sự thuyết phục.

Mối quan hệ giữa Navier và Heinrey là một trong những tuyến truyện được khán giả chờ đợi (Ảnh: Disney+)

Dù vậy, câu chuyện mới chỉ bắt đầu mở ra. Mối quan hệ giữa Navier và Heinrey, cùng những tham vọng và lựa chọn của Sovieshu, Rashta được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên nhiều diễn biến bất ngờ.

Nguồn: Dispatch