Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Ngày 7/11, sau khi kiểm đếm hơn 97% số phiếu thông thường, Đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu và Công đảng trung tả đang bám đuổi sát nút về tỉ lệ phiếu bầu toàn quốc, xếp trên các chính đảng khác là Đảng Xanh, Đảng Act, Đảng New Zealand First, Đảng Cơ hội, và Đảng Te Pati Maori.

Dựa trên tỉ lệ quy đổi ghế Quốc hội hiện tại, liên minh các đảng cánh hữu gồm Đảng Quốc gia, Đảng Act, và Đảng New Zealand First vừa đủ vượt qua ngưỡng quá bán tối thiểu với cách biệt rất hẹp. Dù vậy, cả đảng Quốc gia lẫn đảng Công đảng đều đang ở mức dưới 30%. Thực trạng này cho thấy sức hút của hai đảng phái chính trị lớn nhất New Zealand đã suy giảm.

Sơ đồ ghế dự kiến trong Quốc hội New Zealand sau kết quả kiểm phiếu sơ bộ. (Ảnh: The Guardian)

Kết quả sơ bộ này mở ra khả năng phe cánh hữu có thể tự thành lập chính phủ cầm quyền ngay thời điểm hiện tại mà không cần đàm phán liên minh với lực lượng trung dung là Đảng Cơ hội, đồng thời tạo khoảng cách trước khối cánh tả do Công đảng dẫn đầu.

Dù đang nắm lợi thế sau ngày bỏ phiếu chính thức, khả năng duy trì thế đa số độc lập của khối cánh hữu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn do chưa tính đến lượng phiếu bầu đặc biệt từ công dân New Zealand ở nước ngoài và những cử tri bỏ phiếu ngoài địa phương đăng kí.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (trái) nỗ lực duy trì quyền lực thêm ba năm nữa, trong khi Chris Hipkins cùng Công đảng tìm cách lật đổ liên minh cầm quyền trung hữu. (Ảnh: The Guardian)

Theo lộ trình của Ủy ban Bầu cử New Zealand, toàn bộ số phiếu bầu đặc biệt này sẽ được tổng hợp và công bố trong kết quả chính thức ngày 27/11.

Thực tế các kì tổng tuyển cử trước đây tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này cho thấy nhóm phiếu bầu đặc biệt thường mang lại lợi thế cho phe cánh tả và làm giảm bớt tỉ lệ ủng hộ của khối cánh hữu, qua đó vẫn có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội khóa mới.



