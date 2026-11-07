Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, hơn 16 giờ ngày 7/11, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công phạm nhân Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Hồ Văn Tình đang chấp hành bản án 20 năm tù về hai tội danh "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hồ Văn Tình bị bắt, khép lại cuộc truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại A2 sau 17 ngày

Việc bắt giữ Hồ Văn Tình khép lại cuộc truy bắt nhóm 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, sau hơn 2 tuần lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp truy tìm trên diện rộng.

Trước đó, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng lực lượng an ninh cơ sở được huy động, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực nghi vấn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình lẩn trốn, Hồ Văn Tình từng tiếp cận nhà dân và bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Tuy nhiên, đối tượng đã tìm cách thoát thân và tiếp tục lẩn trốn.

Chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Sau khi thoát khỏi cổng phân trại, các phạm nhân chia thành 2 hướng. Trong đó, một nhóm gồm Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và Hồ Văn Tình chạy cùng nhau. Phạm nhân còn lại là Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ) bỏ trốn theo hướng khác.

Đến sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường. Phạm nhân này đang chấp hành án 10 năm tù về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đến rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Vị trí Toàn bị bắt cách Trại giam A2 khoảng 6,8km.

Đến chiều 7/11, với việc bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm bỏ trốn đã bị khống chế, kết thúc cuộc truy bắt kéo dài 17 ngày.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Lao động



