Chàng võ sư chinh phục vợ bằng hoa, nến và gấu bông | Tập 42 Vợ chồng son

Vợ chồng son mang đến câu chuyện của anh Huỳnh Đức Thanh, một võ sư tại TP. Hồ Chí Minh, và chị Quỳnh Hương làm công việc chăm sóc khách hàng. Ấn tượng với giọng nói và cách tư vấn dễ thương của Hương, anh Thanh chủ động giữ liên lạc và tìm cơ hội gặp mặt. Khi có dịp ra Hà Nội công tác, anh hẹn cô đi uống cà phê, mở đầu cho hành trình tìm hiểu của cả hai.

Anh Thanh tặng chị Hương một cặp vé du lịch và để cô tự chọn điểm đến. Khi biết cô muốn đến Đà Lạt, anh cũng quyết định đi cùng

Trong chuyến đi, anh dành hàng giờ tìm mua hoa, nến và một chú gấu bông lớn để tạo bất ngờ cho người mình thương. Chính sự quan tâm chân thành ấy đã khiến Hương rung động. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, cả hai tiến đến hôn nhân và hiện đã có con nhỏ.

Cặp đôi thứ hai là anh Phạm Minh Phúc và chị Đoàn Hứa Thục Đình. Thục Đình thừa nhận mình từng ngần ngại chuyện kết hôn vì còn muốn tận hưởng cuộc sống bên mẹ và bạn bè. Trước sự do dự của cô, Minh Phúc hài hước khẳng định rằng sau khi cưới, cả hai vẫn có thể vui chơi cùng nhau. Lời thuyết phục đặc biệt này dần khiến Đình đồng ý.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đình vẫn nhớ lần Phúc uống quá chén trong buổi tiệc trước ngày cưới, khiến cô phải tự dọn dẹp trong lúc chồng nằm ngủ

Hai câu chuyện tại Vợ chồng son mang đến những góc nhìn gần gũi về đời sống hôn nhân. Tình yêu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc lãng mạn mà còn thể hiện qua sự thấu hiểu, trách nhiệm và nỗ lực thay đổi vì những người thân yêu.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.