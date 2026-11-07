Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ giữa lúc Nga tấn công tỉnh Kiev trong đêm 6, rạng sáng 7/11/2026. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Quốc gia Ucraina

Theo truyền thông Ucraina, nhiều đợt tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công thủ đô Kiev trong đêm 6, rạng sáng 7/11. Đợt tập kích này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn khác.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, cuộc tấn công của Nga cũng gây hư hại cầu Bắc, một công trình giao thông quan trọng của Kiev. Hiện cây cầu đã bị đóng cửa đối với các phương tiện lưu thông theo cả hai chiều. Theo thông tin cập nhật vào sáng 7/11, mặt đường, hệ thống dây tiếp xúc của xe buýt điện và đường dây điện trên cầu đều bị hư hại. Thị trưởng Kiev xác nhận các đội công nhân giao thông và dịch vụ công cộng đã bắt đầu sửa chữa tại cầu Bắc.

Theo thông báo của Không quân Ucraina sáng 7/11, trong đêm, Nga đã phóng 172 UAV cùng một số tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Không quân Ucraina tuyên bố đã bắn hạ và chế áp 4 tên lửa đạn đạo cùng 149 UAV tại 24 địa điểm.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga đã phóng 36 tên lửa đạn đạo trong đêm, tất cả đều nhằm vào Kiev và tỉnh Kiev. Tại tỉnh Kiev, Nga đã tấn công các trạm biến áp kết nối các nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytskyi với thủ đô Kiev và các tỉnh miền Trung.

Thị trưởng Klitschko thông báo xảy ra các vụ nổ ở khu vực ngoại ô và cảnh báo rằng Nga đang sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các cơ sở hạ tầng.

Đợt tên lửa đầu tiên diễn ra liên tiếp trong thời gian ngắn. Ít nhất 6 tên lửa được phóng về phía Kiev chỉ trong vài phút, ngay trước 23 giờ ngày 6/11 theo giờ địa phương.

Khoảng 30 phút sau, người dân nhận được thông báo hết nguy hiểm. Tuy nhiên, khoảng thời gian yên ổn không kéo dài lâu khi cảnh báo không kích mới được phát đi ngay trước nửa đêm. Đợt tên lửa mới tiếp tục nhằm vào thành phố này ngay sau 1 giờ sáng 7/11.

Các tiếng nổ tiếp tục làm rung chuyển thành phố vào lúc 3 giờ 4 phút sáng theo giờ địa phương. Đến 3 giờ 30 phút sáng, tên lửa đạn đạo tiếp tục được phóng vào thủ đô Kiev và các tiếng nổ lại vang lên. Hiện chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại.

Theo thông báo của Cảnh sát Quốc gia Ucraina sáng 7/11, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào tỉnh Kiev gây hư hại các cơ sở năng lượng tại các huyện Bucha và Obukhiv. Một phần huyện Brovary bị mất điện do cuộc tấn công của Nga.

Trước đó, trong tối 6/11, Tổng thống Zelensky thông báo, các thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ucraina. Ông cảnh báo các mục tiêu có thể bao gồm cầu, cơ sở năng lượng.

Kiev đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga trong những tuần gần đây, khi Nga bắt đầu chiến dịch thường niên nhằm vào mạng lưới điện của Ucraina. Ngày 3/11, thành phố này đã phải hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong năm nay nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn cung nước xảy ra trên diện rộng.

Trong khi đó, Ucraina cũng tấn công các mục tiêu ở Nga. Nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại các tỉnh Oryol, Saratov và Rostov của Nga trong đêm 6, rạng sáng 7/11, trong đó có một nhà máy lọc dầu.

Hình ảnh vụ nổ tại thành phố Saratov của Nga trong bối cảnh Ucraina tiến hành cuộc tấn công bằng UAV trong đêm 6/11/2026. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram



Tại thành phố Oryol ở miền Tây nước Nga, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Proton-Elektrotex đã bị tấn công. Đòn tấn công trực tiếp đã gây hỏa hoạn trong khuôn viên nhà máy này.

Lực lượng tên lửa Ucraina đã sử dụng hệ thống tên lửa chống hạm Neptune do Hải quân Ukraine vận hành để tấn công cơ sở này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Proton-Elektrotex là một trong những nhà sản xuất thiết bị và linh kiện quang điện tử hàng đầu của Nga, đồng thời vận hành chu trình sản xuất hoàn chỉnh.

Neptune là loại tên lửa chống hạm do Ucraina tự sản xuất, có khả năng phóng từ mặt đất và tầm bắn tối đa 300 km. Ucraina từng sử dụng loại tên lửa này vào tháng 4/2022 để đánh chìm soái hạm Moskva của Nga tại Biển Đen.

Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Saratov đã bốc cháy sau khi trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Ucraina. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lần gần nhất nhà máy lọc dầu Saratov bị UAV Ucraina tấn công là trong đêm 11/9.

Riêng tại thành phố Rostov ở miền Nam nước Nga, đám cháy lớn đã bùng phát gần khu vực nhà máy quân sự Almaz. Thống đốc tỉnh Rostov Yuri Slyusar cho biết, trong quá trình ứng phó với cuộc tấn công đường không, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 50 UAV tại 6 huyện trong tỉnh.

Tại thành phố Belgorod, nằm gần biên giới Nga - Ukraine, các vụ nổ cũng vang lên. Hiện chưa rõ những mục tiêu nào tại Belgorod bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 411 UAV của Ucraina trên bầu trời các tỉnh Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Saratov, Samara và Tula, cũng như trên bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov.

Ucraina thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nhằm làm suy giảm khả năng tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự của Nga.

Trước đó, trong đêm 6/11, nhà máy lọc dầu Afipsky thuộc vùng Krasnodar Krai cũng bốc cháy sau khi cuộc tấn công bằng UAV của Ucraina gây ra hàng loạt vụ cháy và nổ tại các khu vực miền Nam nước này.

Nguồn: TTXVN