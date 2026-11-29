Việt Nam đi là ghiền: Hành trình chinh phục đỉnh Lảo Thẩn

"Việt Nam đi là ghiền" tập 10 đưa khán giả đến Y Tý, nơi nổi tiếng với những bản làng miền núi và biển mây. Thay vì ngắm mây từ xa, MC Hoàng Yến quyết định chinh phục đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860m.

Đồng hành cùng MC Hoàng Yến là hai người dẫn đường địa phương, anh Súa và chú Sa. Trước khi xuất phát, cả nhóm chuẩn bị thức ăn, áo ấm và giày phù hợp với địa hình. Vì chưa có kinh nghiệm leo núi, Hoàng Yến được hướng dẫn cách phân phối sức. Theo người dẫn đường, bước chân vừa phải sẽ giúp duy trì thể lực trên quãng đường dài.

Đường lên Lảo Thẩn có nhiều đoạn dốc, gồ ghề. Tuy nhiên, cảnh sắc thiên nhiên liên tục mang đến những bất ngờ. Giữa hành trình, Hoàng Yến dừng chân bên dòng nước đầu nguồn mát lạnh. Cô cũng thích thú trước những đồi sim tím và các dãy núi trùng điệp. Đặc biệt, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống khiến chặng đường thêm đáng nhớ.

Việt Nam đi là ghiền: Đón bình minh trên đỉnh Lảo Thẩn

Sau khoảng bốn giờ băng rừng, đoàn đến lán nghỉ ở độ cao khoảng 2.460m. Tại đây, Hoàng Yến cùng những người đồng hành chuẩn bị bữa tối ngoài trời. Thực đơn gồm gà nướng và thịt lợn bản tẩm ướp sả, ớt. Giữa tiết trời se lạnh, cả nhóm quây quần bên bếp than hồng trước khi nghỉ ngơi.

Đúng 4 giờ sáng hôm sau, đoàn thức dậy để tiếp tục hành trình. Sau bữa ngô luộc lót dạ, mọi người lên đường trong ánh đèn pin. Từ lán nghỉ, cả nhóm phải vượt thêm khoảng 2km để lên đỉnh. Gió mạnh và trời tối khiến chặng cuối trở thành thử thách đáng nhớ với Hoàng Yến.

"Việt Nam đi là ghiền" với hành trình chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, săn mây ở Y Tý

Cuối cùng, nữ MC cùng những người đồng hành chinh phục đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860m. Tại đây, cô được ngắm bình minh và những dải mây giữa núi rừng Y Tý. Do đến vào tháng 9, đoàn không gặp biển mây dày như mong đợi. Theo chia sẻ trong chương trình, mùa săn mây lý tưởng thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.

Dù vậy, hành trình vẫn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Với Hoàng Yến, chinh phục Lảo Thẩn không chỉ là vượt qua độ cao mà còn là thử thách giới hạn bản thân.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.



