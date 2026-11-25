Cháy bãi xe du lịch ở TPHCM, khói đen bốc cao cuồn cuộn (Ảnh: Anh Tú)

Ngày 25/11, một vụ cháy xảy ra tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh. Đám cháy tạo cột khói lớn, khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện, nhân lực đến hiện trường khống chế.

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/11, đám cháy bùng phát tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Anh Tú)

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Anh Tú)

Thời điểm xảy ra vụ việc, khói đen nhanh chóng bốc cao, bao trùm một khu vực. Ngọn lửa có dấu hiệu lan rộng bên trong khu vực bãi xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các phương tiện và công trình lân cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực 12, thuộc Phòng PC07 đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều phương án tiếp cận được triển khai nhằm khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và xử lý các điểm cháy bên trong.

Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều hướng, phối hợp triển khai các biện pháp dập lửa. Công tác chữa cháy được thực hiện khẩn trương, trong khi khu vực xung quanh được kiểm soát để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.

Nguồn: Báo Lao Động