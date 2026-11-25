11 giờ 30 phút ngày 25/11/2026, tại Nhà quản lý Trung tâm Cống kiểm soát triều Mương Chuối, cùng các điểm cầu Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định, chương trình livestream vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều tại TP. Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu.

Sau hơn một thập kỷ triển khai, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) bước vào dấu mốc vận hành kỹ thuật liên hoàn các cống kiểm soát triều. Hệ thống được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều, hạn chế nước triều xâm nhập vào khu vực nội đô, giảm áp lực ngập úng và nâng cao khả năng thích ứng của thành phố trước tác động của biến đổi khí hậu.





Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group, kỹ sư trưởng Dự án cho biết, ngày 23/11, hệ thống đã được vận hành thử nghiệm. Qua 3 ngày theo dõi, các kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát, ngăn nước triều xâm nhập vào khu vực nội đô.

Theo ông, hệ thống được thiết kế với 4 mục tiêu chính: ngăn triều, hỗ trợ bơm tiêu thoát nước, điều tiết và giữ nước nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời ngăn xâm nhập mặn vào khu vực nội đồng. Với quy mô công trình, toàn hệ thống có khả năng điều tiết và lưu giữ khoảng 76–80 triệu m³ nước.

Sau giai đoạn vận hành thử, đội ngũ kỹ thuật sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo các kịch bản vận hành để tiếp tục điều chỉnh phương án phù hợp với đặc điểm thủy văn của từng mùa. Trong thời gian tới, hệ thống cũng sẽ được nghiên cứu vận hành vào ban đêm. Ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết đang phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh để xây dựng phương án tổ chức vận hành, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trước mắt, ông mong muốn người dân tại các khu vực lân cận chia sẻ và thông cảm trong giai đoạn công trình tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện các kịch bản vận hành, hướng đến mục tiêu bảo đảm hiệu quả kiểm soát triều và hạn chế những tác động đến đời sống cộng đồng.

Trước thời điểm phát lệnh, các bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra trạng thái chuẩn bị, tín hiệu liên lạc và điều kiện an toàn tại các điểm cầu. Sau khi nhận được xác nhận sẵn sàng từ bộ phận điều hành, ông Nguyễn Tâm Tiến sẽ trao quyền cho kỹ sư trưởng Trần Huy Phục Hưng - kỹ sư trường, người trực tiếp vận hành và chỉ huy để thực hiện nghi thức phát lệnh vận hành đồng loạt.

Từ điểm cầu Mương Chuối, chương trình tiếp tục kết nối đến Cống Bến Nghé, ghi nhận những bước vận hành đầu tiên tại công trình nằm sát cầu Mống, cây cầu vòm sắt cổ kính hơn trăm năm tuổi, giữa khu vực trung tâm đô thị có mật độ cảnh quan, di tích và công trình cao tầng dày đặc.

Đặc thù vị trí nằm ngay khu vực trung tâm, nơi có mật độ giao thông và hoạt động đô thị cao, đặt ra những yêu cầu riêng trong quá trình vận hành Cống kiểm soát triều Bến Nghé.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng Đội vận hành Cống kiểm soát triều Bến Nghé, điểm khác biệt lớn nhất của công trình so với 5 cống còn lại là thiết kế cửa van ngầm. Khi vận hành, cửa van được nâng lên thay vì đóng mở theo phương thức thông thường, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến tầm nhìn và cảnh quan đô thị xung quanh.

Với thiết kế đặc thù này, công tác vận hành đòi hỏi quy trình kiểm tra và cảnh báo nghiêm ngặt. Trước mỗi lần nâng cửa van, đội ngũ kỹ thuật phải rà soát đầy đủ các thông số, kiểm tra điều kiện an toàn và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành để phối hợp thực hiện. Quy trình này nhằm bảo đảm cửa cống vận hành chính xác, an toàn và thông suốt, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông và sinh hoạt trong khu vực.

Có thể thấy, ý nghĩa của công trình cần được nhìn nhận từ chính những vấn đề mà người dân đô thị đã đối diện trong nhiều năm. Tiếp nối điểm cầu Bến Nghé, chương trình kết nối đến Cống Tân Thuận tại khu vực ven kênh Tẻ, tuyến đường Trần Xuân Soạn. Khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng mỗi khi triều cường dâng cao, tác động trực tiếp đến sinh hoạt, việc đi lại và hoạt động buôn bán.

Ông Phạm Doãn Luân - người dân sinh sống tại phường Tân Thuận chia sẻ, vào những đợt mưa lớn, người dân trong khu vực thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập sâu, có nơi nước dâng gần một mét, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt.

Vì vậy, mỗi lần đi qua những tuyến đường thường xuyên ngập nước, ông càng mong chờ ngày công trình hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Theo ông, đây không chỉ là mong mỏi của riêng mình mà còn là kỳ vọng chung của người dân TP. Hồ Chí Minh. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ kỹ thuật đã nỗ lực triển khai công trình.

Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, ông cũng đặt ra một băn khoăn: Khi dự án hoàn thành và đi vào vận hành, tình trạng ngập tại các khu vực sẽ được giải quyết triệt để hay chỉ có thể giảm bớt?

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group, kỹ sư trưởng Dự án – trước hết bày tỏ sự áy náy khi công trình chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, vốn dự kiến hoàn thành từ năm 2018. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn người dân đã đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn của đơn vị trong quá trình triển khai dự án.

Về hiệu quả công trình, ông khẳng định toàn bộ khu vực nằm trong phạm vi thiết kế của dự án sẽ được bảo vệ trước tình trạng ngập do triều cường xâm nhập. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng đô thị, hệ thống kiểm soát triều cần được kết hợp đồng bộ với hệ thống thoát nước và các trạm bơm. Ông nhấn mạnh, nếu hệ thống thoát nước tại các tuyến đường được vận hành thông suốt, nước được tiêu thoát kịp thời thì tình trạng ngập sẽ không xảy ra.

Ông Triệu Văn Hưởng - người dân phường Tân Thuận, cho biết ông và nhiều người dân sinh sống quanh khu vực đều rất phấn khởi khi biết thông tin hệ thống ngăn triều được triển khai vận hành. Bởi trước đây, tình trạng ngập thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Vì vậy, trước thông tin công trình đi vào vận hành, ông bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng tình trạng ngập sẽ từng bước được cải thiện. Ông cũng cho rằng, bên cạnh hiệu quả của công trình, việc duy trì hệ thống vận hành thông suốt cần có sự chung tay của cộng đồng. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung để phát huy hiệu quả công trình và cải thiện chất lượng sống tại địa phương.Từ thực tế đó, câu chuyện kiểm soát triều không đơn thuần là xây dựng những công trình ngăn nước, mà còn là bài toán quản lý tổng thể dòng chảy trong một đô thị chịu nhiều tác động của tự nhiên và quá trình phát triển.

Trong khi đó, tại Cống Phú Định, một đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý được ghi nhận là thiết kế hai luồng tách biệt.

Những đặc điểm riêng tại từng điểm cống cho thấy yêu cầu không chỉ nằm ở khả năng vận hành của mỗi công trình, mà còn ở sự phối hợp giữa các vị trí trong cùng một hệ thống. Đây cũng là vấn đề được các chuyên gia tiếp tục phân tích trong phiên tọa đàm tại điểm cầu trung tâm.

Kỹ sư Phạm Văn Hùng - Chỉ huy trưởng công trình Cống kiểm soát triều Phú Định cho biết, khi cống đóng để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát triều và bơm thoát nước, tàu thuyền sẽ được hướng dẫn di chuyển đến các vị trí an toàn. Quy trình này được tổ chức lặp lại theo từng chu kỳ vận hành nhằm bảo đảm hoạt động của công trình diễn ra thông suốt. Theo đó, công tác điều tiết giao thông đường thủy cần được phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trong suốt quá trình vận hành.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, ngập úng tại TP. Hồ Chí Minh là bài toán tổng hợp, gắn với không gian và quá trình phát triển đô thị, chứ không phải vấn đề riêng của một cơ quan hay ngành chức năng nào.

Ông cho rằng tốc độ đô thị hóa nhanh, kết hợp với tình trạng sụt lún nền đất, khiến nguy cơ ngập úng ngày càng gia tăng. Vì vậy, dù hệ thống kiểm soát triều đóng vai trò như một lớp bảo vệ quan trọng, giải pháp này cần được đặt trong tổng thể quản lý và quy hoạch đa ngành. Một dự án kiểm soát triều chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ với quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển đô thị.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh cần chuyển từ tư duy chống ngập đơn thuần bằng các công trình hạ tầng sang tư duy quy hoạch và phát triển đô thị có khả năng thích ứng, chủ động kiểm soát ngập úng.

Trong khi đó, ở góc độ chuyên môn PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam – đề cập những thách thức mà các giải pháp thủy lợi phải đối diện trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đằng sau thời điểm phát lệnh vận hành là hành trình triển khai kéo dài hơn 10 năm, với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư và các đơn vị liên quan. Đối với ông Nguyễn Tiến Tâm, người trực tiếp gắn bó với dự án, ngày hệ thống vận hành liên hoàn không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là thời điểm nhìn lại chặng đường đã qua.

Hạ tầng ngăn triều mở cơ hội cho du lịch sông nước

Sau những trao đổi về tầm nhìn quy hoạch, chương trình trở lại hiện trường với lần quan trắc đầu tiên. Các bộ phận kỹ thuật hiển thị vị trí đo, thời điểm ghi nhận, đơn vị đo và mực nước thực tế ở hai phía trong và ngoài khu vực kiểm soát.

Trong lúc chương trình tiếp tục theo dõi diễn biến tại các điểm cống, một tình huống đáng chú ý xuất hiện trên mặt nước tại Tân Thuận: Chiếc tàu du lịch chở khách dừng lại quan sát hoạt động vận hành, đi qua một cửa cống và chờ điều tiết mực nước trước khi tiếp tục hành trình.

Đây là lát cắt thực tế cho thấy công trình kiểm soát triều không tách rời giao thông thủy và nhịp sống sông nước của Thành phố. Từ trải nghiệm thực tế này, câu chuyện được mở rộng sang yêu cầu quy hoạch đô thị trong dài hạn. Bởi hệ thống kiểm soát triều dù giữ vai trò quan trọng nhưng không thể đứng độc lập trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và thủy văn.

Bài toán vận hành liên hoàn: Năng lực điều tiết và giới hạn kỹ thuật

Tại phiên tọa đàm, câu chuyện được mở rộng từ năng lực của từng công trình sang vai trò và giới hạn của toàn bộ hệ thống trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đối diện đồng thời với triều cường, mưa lớn và biến đổi khí hậu.

Theo PGS.TS Hồ Long Phi – nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC), bài toán ngập úng đô thị cần được nhìn nhận từ mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và quá trình đô thị hóa.

Một vấn đề quan trọng khác là sự khác biệt giữa việc vận hành từng cống riêng lẻ và vận hành liên hoàn toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, những câu hỏi về khả năng bảo vệ các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng triều cường, trong đó có Thanh Đa, cũng được đặt ra. Đối với một hệ thống có nhiều cửa van và điều kiện thủy văn thay đổi liên tục, khả năng vận hành bền vững còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Những con số trên thước nước và phép thử từ hiện trường

Sau những phân tích chuyên môn, chương trình trở lại với hiện trường để quan sát hai lần diễn biến mực nước. Tại các điểm cầu, bộ phận kỹ thuật hiển thị vị trí quan trắc, thời điểm ghi nhận, đơn vị đo và các giá trị mực nước ở hai phía trong và ngoài khu vực kiểm soát.

Từ những dữ liệu thực tế này, các chuyên gia đưa ra đánh giá về vai trò của hệ thống trong kiểm soát triều cường và khả năng đóng góp vào bài toán quản lý nước đô thị.

Góc nhìn thế hệ trẻ trước bước chuyển của hạ tầng chống ngập

Nếu các thông số kỹ thuật phản ánh năng lực của công trình thì sự đón nhận của người dân lại cho thấy ý nghĩa xã hội mà dự án hướng đến. Sau những phân tích chuyên môn, chương trình chuyển đến Cống Bến Nghé, ghi nhận hình ảnh một công dân trẻ dùng máy ảnh lưu lại khoảnh khắc vận hành công trình.

Tuy nhiên, kỳ vọng về việc chấm dứt hoàn toàn tình trạng ngập úng cũng cần được nhìn nhận trên cơ sở khoa học. Trở lại phiên tọa đàm, câu chuyện tiếp tục được nhìn từ góc độ con người. Sau hơn 10 năm gắn bó với dự án, ông Nguyễn Tâm Tiến chia sẻ về hành trình đã qua, sự đóng góp của các bên và kỳ vọng khi chứng kiến hệ thống chính thức vận hành liên hoàn.

Tuy nhiên, khi các cửa cống đóng để ngăn triều, bài toán tiêu thoát nước từ bên trong đô thị cũng cần được giải quyết. Đây là vấn đề được khán giả đặt ra.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường nước, giữ gìn sông ngòi, kênh rạch và sự chung tay của cộng đồng để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả lâu dài.

Từ nhịp đóng – mở của những cánh cửa cống đến những con số trên thước nước, từ kỳ vọng của người dân ven kênh đến góc nhìn của thế hệ trẻ, dấu mốc vận hành liên hoàn ngày 25/11/2026 mở ra một chặng đường mới trong hành trình quản lý nước đô thị của TP.HCM.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giảm áp lực ngập do triều cường, bảo vệ đời sống của hàng triệu người dân, hệ thống còn mở ra kỳ vọng về khả năng chủ động điều tiết mực nước, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện chất lượng môi trường nước và chỉnh trang cảnh quan dọc các tuyến sông, kênh rạch. Khi được kết nối với các giải pháp quy hoạch, hạ tầng và quản lý đô thị đồng bộ, công trình sẽ trở thành một nền tảng quan trọng để TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến một đô thị phát triển bền vững, hài hòa với tự nhiên.