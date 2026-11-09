Bắt sóng thị trường 9/11: Vàng SJC đi ngang, giá dầu nhích tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

📍 Giá vàng SJC đi ngang: Vàng miếng SJC giữ ổn định ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng thế giới quanh 4.072,1 USD/ounce.

📍 Giá dầu thế giới nhích tăng: Dầu WTI đạt 90,83 USD/thùng, Brent ở mức 98,32 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

📍 Tỷ giá trung tâm giữ nguyên: Ngân hàng Nhà nước duy trì mức 25.615 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY ở mức 102,28 điểm.

📍 VN-Index giảm hơn 15 điểm: Chỉ số đóng cửa phiên 6/11 tại 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,88%). Điểm sáng là khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 378 tỷ đồng trên HOSE sau 10 phiên bán ròng liên tiếp.

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