CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Bắt sóng thị trường 9/11: Vàng SJC đi ngang, giá dầu nhích tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Kinh doanh 00:01:55.31
ĐỨC PHONG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Sáng 9/11, vàng SJC giữ ổn định ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, VN-Index khép lại phiên 6/11 tại 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,88%), dù khối ngoại trở lại mua ròng sau 10 phiên liên tiếp bán ròng.

📍 Giá vàng SJC đi ngang: Vàng miếng SJC giữ ổn định ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng thế giới quanh 4.072,1 USD/ounce.

📍 Giá dầu thế giới nhích tăng: Dầu WTI đạt 90,83 USD/thùng, Brent ở mức 98,32 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

📍 Tỷ giá trung tâm giữ nguyên: Ngân hàng Nhà nước duy trì mức 25.615 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY ở mức 102,28 điểm.

📍 VN-Index giảm hơn 15 điểm: Chỉ số đóng cửa phiên 6/11 tại 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,88%). Điểm sáng là khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 378 tỷ đồng trên HOSE sau 10 phiên bán ròng liên tiếp.

#htv #htvtintuc #newzmoney #batsongthitruong #vnindex

Danh sách tập

Bắt sóng thị trường 9/11: Vàng SJC đi ngang, giá dầu nhích tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm | NewZMoney

Kinh tế 07:56 09/11/2026

(HTV) - Sáng 9/11, vàng SJC giữ ổn định ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, VN-Index khép lại phiên 6/11 tại 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm (-0,88%), dù khối ngoại trở lại mua ròng sau 10 phiên liên tiếp bán ròng.

Bắt sóng thị trường 8/11/2026: Giá vàng SJC đi ngang, dầu thế giới giảm sâu, đồng USD biến động trái chiều | NewZMoney

Kinh tế 09:53 08/11/2026

(HTV) - Sáng 8/11, giá vàng SJC giữ ổn định ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu thế giới khép lại tuần giảm sâu. Tỷ giá trung tâm duy trì ở mức 25.615 đồng/USD, còn đồng bạc xanh biến động trái chiều trên thị trường quốc tế.

Bắt sóng thị trường 7/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh, giá dầu thế giới tăng

Bắt sóng thị trường 7/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh, giá dầu thế giới tăng

Kinh tế 08:14 07/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 7/11: Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm mạnh. Ở thị trường năng lượng, giá dầu thế giới nhích nhẹ trước những lo ngại về căng thẳng Mỹ - Iran.

Bắt sóng thị trường 6/11: VN-Index nối đà tăng lên 1.740,73 điểm, giá vàng miếng neo cao 142,5 triệu đồng/lượng

Bắt sóng thị trường 6/11: VN-Index nối đà tăng lên 1.740,73 điểm, giá vàng miếng neo cao 142,5 triệu đồng/lượng

Kinh doanh 07:45 06/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 6/11: VN-Index đóng cửa phiên 5/11 tăng 0,44% lên 1.740,73 điểm, nối dài đà hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và ngân hàng. Giá vàng miếng SJC biến động mạnh quanh mốc 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá xăng trong nước giảm lần thứ ba liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 6/11: VN-Index nối đà tăng lên 1.740,73 điểm, giá vàng miếng neo cao 142,5 triệu đồng/lượng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 6/11: VN-Index nối đà tăng lên 1.740,73 điểm, giá vàng miếng neo cao 142,5 triệu đồng/lượng | NewZMoney

Kinh tế 07:45 06/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 6/11: VN-Index đóng cửa phiên 5/11 tăng 0,44% lên 1.740,73 điểm, nối dài đà hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và ngân hàng. Giá vàng miếng SJC biến động mạnh quanh mốc 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá xăng trong nước giảm lần thứ ba liên tiếp.

Thị trường ngày 5/11: VN-Index bật tăng gần 2%, vàng vượt 4.000 USD/ounce, giá dầu giảm mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 05/11/2026

(HTV) - Thị trường ngày 5/11 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi VN-Index tăng 33,40 điểm, lên 1.733,02 điểm trong phiên 4/11; vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/ounce, vàng miếng SJC tăng lên 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu thế giới giảm gần 9%.

Thị trường ngày 5/11/2026: VN-Index bật tăng gần 2%, vàng vượt 4.000 USD/ounce, giá dầu giảm mạnh | NewZMoney

Kinh tế 07:57 05/11/2026

(HTV) - Thị trường ngày 5/11 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi VN-Index tăng 33,40 điểm, lên 1.733,02 điểm trong phiên 4/11; vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD/ounce, vàng miếng SJC tăng lên 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá dầu thế giới giảm gần 9%.

Bắt sóng thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 3/11: Vàng tăng, dầu giảm hơn 7%, VN-Index mất gần 31 điểm | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 03/11/2026

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 3/11 ghi nhận giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ và giá dầu thế giới lao dốc. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index mất gần 31 điểm trong phiên 2/11, còn khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ bảy liên tiếp.

Bắt sóng thị trường ngày 3/11: VN-Index trước áp lực giảm điểm, vàng và dầu biến động mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 3/11: VN-Index trước áp lực giảm điểm, vàng và dầu biến động mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 03/11/2026

(HTV) - Thị trường ngày 3/11 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi VN-Index đối mặt áp lực bán sau ba phiên giảm liên tiếp còn 1.710,72 điểm, trong khi vàng miếng SJC tăng lên 137 - 140 triệu đồng/lượng và dầu Brent giảm hơn 7% xuống 104,77 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 2/11: VN-Index tăng lên 1.774,15 điểm, xăng dầu giảm | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 02/11/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 2/11: VN-Index kết tuần tăng 0,77% lên 1.774,15 điểm, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng. Giá vàng miếng SJC duy trì trạng thái đi ngang, trong khi giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh tới 1.804 đồng/lít.

Các chương trình khác